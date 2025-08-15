Sport x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Brasileiro
Equipes se enfrentam no sábado, dia 16
Sport e São Paulo duelam neste sábado (16), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE). A transmissão será feita pela Cazé TV, Premiere e Record. Clique aqui para assinar o Premiere.
No primeiro turno, as equipes se encontraram pela estreia no Brasileirão e empataram por 0 a 0 no Morumbis. Hoje, o Tricolor chega em uma situação totalmente diferente.
Embalado, a equipe vem de um empate sem gols contra o Atlético Nacional pela Libertadores e mira a partida de volta na semana que vem. Por conta disso, Hernán Crespo deve jogar com um time alternativo neste sábado (16). No Brasileiro, a equipe vive grande momento.
São seis jogos sem perder, com uma sequência de cinco jogos com vitórias. Na Ilha do Retiro, a equipe espera manter o rendimento mesmo com um time mais alternativo.
Por outro lado, o Sport vive uma fase complicada. Com apenas nove pontos somados, está na zona de rebaixamento e com poucas chances de se salvar do rebaixamento neste ano. Dentro de casa, a equipe ainda não venceu nenhum jogo.
✅ FICHA TÉCNICA
SPORT X SÃO PAULO
20ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: sábado, 16/8/2025 – 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)
📺 Transmissão: Cazé TV, Premiere e Record
⚽ ESCALAÇÕES
Sport (Técnico: Daniel Paulista)
Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Carius; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Derik Lacerda.
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael (Young); Ferraresi, Isac e Sabino; Maik, Pablo Maia, Marcos Antônio, Rodriguinho (Alisson) e Enzo Díaz; Luciano e André Silva (Ferreira).
