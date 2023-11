Aos 28 anos, Zé Welison também chamou a atenção com o boas atuações em grandes jogos do Fortaleza, especialmente na Sul-Americana, em que apresentou boa capacidade de trocar passes e chegar à área para finalizar. No duelo entre São Paulo e Fortaleza pelo segundo turno do Brasileirão, no Morumbi, o volante foi o responsável por marcar o gol que abriu o placar, na derrota do Tricolor por 2 a 1.