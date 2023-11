Luiz Gustavo conta com um "plus". O jogador atuou ao lado de Rafinha, titular na lateral-direita do São Paulo. Os dois jogaram juntos pelo Bayern de Munique, entre 2011 e 2014. Ou seja, tem uma boa relação com um dos principais nomes do elenco. Inclusive, o lateral influenciou na vinda do jogador. Luiz chegou a receber propostas para continuar no exterior, mas após anos está retornando ao futebol brasileiro.