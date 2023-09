As ofertas por Beraldo rondaram a casa dos 12 milhões de euros (R$ 63 milhões), mas o São Paulo 'bateu o pé' e manteve o zagueiro. Existe a possibilidade de times da Europa voltarem a buscar a contratação. Porém, as cifras apresentadas devem ser maiores, pois o garoto está ainda mais valorizado após o título da Copa do Brasil, sendo peça fundamental e titular absoluto do time treinado por Dorival Júnior.