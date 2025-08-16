Por onde anda Adriano Gerlin, ex-meia do São Paulo?

O futebol brasileiro da década de 1990 revelou diversos talentos capazes de brilhar tanto no cenário nacional quanto internacional, e Adriano Gerlin da Silva foi um desses nomes que chamaram a atenção logo cedo. Revelado pelo Guarani, o meia ganhou destaque ainda jovem e foi rapidamente comparado a Neto, outro craque formado no clube de Campinas. A comparação não era à toa: visão de jogo, chute potente e capacidade de decidir partidas estavam entre suas principais virtudes. O Lance! te conta por onde anda Adriano.

A carreira

O ponto alto de sua projeção ocorreu no Mundial Sub-20, quando marcou um gol antológico que rodou o mundo e despertou o interesse de clubes de dentro e fora do Brasil. Esse momento parecia o prenúncio de uma carreira repleta de conquistas, mas o caminho de Adriano foi marcado por altos e baixos. O temperamento forte e um estilo de vida considerado rebelde por muitos técnicos e dirigentes acabaram influenciando algumas decisões e passagens por clubes.

A primeira experiência fora do país veio cedo, no Neuchâtel Xamax, da Suíça, onde jogou entre 1992 e 1995. No retorno ao Brasil, passou por Botafogo, Juventude e América de Rio Preto antes de chegar ao São Paulo em 1996. No Tricolor, viveu dois ciclos: de 1996 a 1999 e de 2001 a 2003, acumulando títulos, boas atuações e momentos decisivos — como na final do Supercampeonato Paulista de 2002, quando marcou dois gols sobre o Ituano e foi o grande destaque.

Além do São Paulo, Adriano acumulou passagens por clubes como Náutico, Atlético Mineiro, Sport, Bahia e CRB. No exterior, também vestiu a camisa do Urawa Red Diamonds, no Japão, e do Pogoń Szczecin, da Polônia, além de atuar no Atlético Nacional, da Colômbia. Sua versatilidade em campo o permitia transitar entre o meio e o ataque, o que facilitou sua adaptação a diferentes estilos de jogo.

Em 2006, surpreendeu ao anunciar a aposentadoria para assumir a presidência do Oeste Paulista, clube de Presidente Prudente-SP. Porém, no mesmo ano, voltou a jogar após receber proposta do Atlético Nacional. Encerraria a carreira profissional de vez em 2009, depois de uma última passagem pelo Oeste Paulista (então Grêmio Prudente), dedicando-se apenas à função de dirigente.

Por onde anda Adriano, ex-meia do São Paulo?

Depois de pendurar as chuteiras, Adriano (@adrianogerlin2007) manteve-se ligado ao futebol, especialmente em cargos de gestão e em projetos ligados à formação de atletas. Seu período como presidente do Oeste Paulista marcou uma transição importante de ex-jogador para dirigente, papel no qual pôde aplicar a experiência adquirida em mais de 15 anos de carreira profissional.

Atualmente, Adriano leva uma vida mais reservada, mas continua acompanhando o esporte e participando de eventos ligados a ex-jogadores e ações beneficentes. Nas redes sociais, especialmente no Instagram, ele compartilha momentos pessoais, reencontros com antigos companheiros de clube e homenagens a torcedores que lembram sua trajetória. Apesar de não ocupar um cargo fixo em clubes de ponta, segue sendo lembrado por torcedores do São Paulo e do Guarani, que recordam suas atuações marcantes e seu potencial técnico.

O ex-meia também participa ocasionalmente de partidas comemorativas e mantém contato com ex-colegas do futebol, além de atuar em iniciativas ligadas ao desenvolvimento do esporte em categorias de base. Assim, Adriano preserva o vínculo com o futebol que o projetou nacional e internacionalmente.

Clubes em que Adriano atuou

1991–1992 – Guarani (Brasil) - Primeiro clube de Adriano 1992–1995 – Neuchâtel Xamax (Suíça) 1995 – Botafogo (Brasil) 1995 – Juventude (Brasil) 1996–1998 – São Paulo (Brasil) 1999 – Náutico (Brasil) 1999 – Atlético Mineiro (Brasil) 2000 – Sport (Brasil) 2001 – Urawa Red Diamonds (Japão) 2002 – São Paulo (Brasil) - Adriano é peça-chave na conquista do Supercampeonato Paulista 2003 – Bahia (Brasil) 2003 – Náutico (Brasil) 2004 – Portuguesa Santista (Brasil) 2005 – Pogoń Szczecin (Polônia) – 3 jogos 2006 – Bragantino (Brasil) 2006 – CRB (Brasil) 2006 – Atlético Nacional (Colômbia) 2007 – Juventus-SP (Brasil) 2008–2010 – Grêmio Prudente (Brasil) 2012 – Grêmio Prudente (Brasil) - Último clube da carreira de Adriano

No São Paulo, foram 119 jogos oficiais, com 57 vitórias, 34 empates e 28 derrotas, marcando 25 gols. Entre os títulos conquistados, destacam-se o Campeonato Paulista de 1998 e o Supercampeonato Paulista de 2002, competição na qual Adriano viveu um de seus momentos mais memoráveis.