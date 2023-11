WALCE E MATHEUS BELÉM

Os dois jogadores tem contrato com o clube até o final do ano, com situação indefinida. No caso de Walce, as lesões são o principal empecilho para uma extensão no contrato. O jogador passou por três cirurgias no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo nos últimos três anos, e chegou a ser devolvido de um empréstimo ao Juventude neste período. O zagueiro voltou a atuar mais recentemente, em setembro, na partida diante do Fortaleza, depois de mais de 1300 dias.