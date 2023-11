Belém

Com contrato até o final de 2023, o Lance! apurou que a renovação do jogador está travada. Existiram reuniões entre os empresários e a família do atleta com o clube do Morumbi, mas as conversas não evoluíram. Belém estreou entre os titulares profissionais do São Paulo em julho, contra o Red Bull Bragantino. Ele pode assinar pré-contrato com qualquer equipe justamente desde o mês de sua estreia, mas o Tricolor não tomou grandes atitudes para se prevenir desta situação.