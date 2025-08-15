São Paulo anuncia o retorno de Rafael Tolói

O São Paulo anunciou, na noite desta sexta-feira (15), a contratação do zagueiro ítalo-brasileiro Rafael Toloi, que estava sem clube após encerrar sua passagem pela Atalanta, da Itália, na última temporada.

O defensor de 34 anos firmou vínculo com o Tricolor até dezembro de 2026, com cláusula que permite a prorrogação do contrato até o fim de 2027.

— Estou muito feliz com esse retorno. Acho que é o sonho de qualquer atleta jogar no São Paulo, e eu estou aqui pela segunda vez. É muito especial para mim. Estou mais maduro. Saí daqui jovem, hoje sou pai de duas crianças, uma menina e um menino. Tenho uma boa bagagem, uma boa experiência, e tudo que eu vivi na Itália foi muito especial. A gente sabe que os objetivos aqui no São Paulo são os maiores possíveis, e eu não vejo a hora de estar com o grupo para poder ajudar — afirmou o zagueiro.

Esta será a segunda passagem de Toloi pelo clube. Revelado pelo Goiás, ele chegou ao São Paulo em 2012, aos 21 anos, e fez parte do elenco campeão da Copa Sul-Americana naquele ano. No período em que vestiu a camisa tricolor, disputou 133 partidas e marcou seis gols.

Agora, o jogador aguarda a regularização no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para poder reestrear. O São Paulo volta a campo neste sábado, contra o Sport, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Toloi, no entanto, não poderá atuar no duelo de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional-COL, já que o prazo de inscrições para esta fase está encerrado. Ele só poderá ser incluído na lista se o time avançar para as quartas de final.

A primeira despedida de Toloi do Morumbi ocorreu em 2015, quando se transferiu para a Atalanta. Ao longo de uma década no clube italiano, acumulou 313 jogos, 14 gols, 18 assistências e conquistou o título da Liga Europa em 2024, consolidando-se como ídolo da equipe.

Naturalizado italiano, Toloi disputou 14 partidas pela seleção da Itália, com a qual foi campeão da Eurocopa em 2021. Sua carreira também inclui uma breve passagem por empréstimo pela Roma, em 2014.