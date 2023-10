> Thiago Maia: o volante tem contrato com o Flamengo até 2026 e recebeu sondagens, não apenas do São Paulo, mas também de clubes do exterior. Os empresários do atleta estudam todas as possibilidades para o futuro, mas o 'fator Tite' pode ser decisivo por uma permanência de Thiago na Gávea. Na estreia do técnico, diante do Cruzeiro, Thiago foi titular da equipe carioca. Embora seja uma negociação difícil, o que poderia pesar a favor de uma transferência para o Sâo Paulo seria sua boa relação com Dorival Júnior, com quem trabalhou no Santos e no Flamengo.