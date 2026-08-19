Ídolo do São Paulo, Calleri volta ao palco onde impressionou Maradona Atacante reencontra clube que defendeu em 2015 e terá a família nas arquibancadas em noite especial pela Sul-Americana

Calleri marcou um golaço na Bombonera em 2015 e retorna após 11 anos.

Ele prioriza ajudar o São Paulo, onde é ídolo e capitão.

Jonathan Calleri terá um reencontro especial defendendo o São Paulo nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O atacante voltará à Bombonera para enfrentar o Boca Juniors, clube que defendeu em 2015, antes de se transferir para o futebol brasileiro e, depois, construir uma trajetória de destaque com a camisa tricolor.

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Apesar do carinho pelo clube argentino, Calleri deixou claro que sua prioridade está no São Paulo. O atacante afirmou que pretende ajudar o Tricolor a conquistar um resultado positivo na Argentina para levar a decisão para o Morumbis. A partida também terá um significado especial para o jogador, que contará com a presença de familiares no estádio.

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— Eu sou torcedor são-paulino. Eu vivo essa história há 10 anos e sou muito feliz aqui. Mas é um jogo muito especial para mim, vou voltar à La Bombonera após 11 anos, e vai ser muito especial. Toda minha família vai estar lá. Vamos brigar lá para tentar ganhar e vir aqui para decidir o jogo — afirmou Calleri.

Calleri já foi aplaudido por Maradona na Bombonera

Antes de chegar ao São Paulo, a relação de Calleri com a Bombonera começou a ganhar contornos especiais em 18 de julho de 2015. O atacante, então revelação, foi um dos protagonistas da vitória por 2 a 1 sobre o Quilmes, em uma tarde que também marcou o retorno de Carlos Tevez ao clube argentino.

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Naquela partida, toda a expectativa estava concentrada em Tevez. O ídolo xeneize fazia sua reestreia pelo Boca Juniors e mobilizava a torcida, que lotou a Bombonera para acompanhar o retorno do atacante.

Calleri, porém, roubou parte dos holofotes. O centroavante marcou um dos gols da vitória e protagonizou um lance que ficou marcado na história recente do estádio.

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Após um rápido contra-ataque, Calleri recebeu em velocidade e ficou cara a cara com o goleiro. O atacante tentou encontrar Tevez com um passe, mas a defesa conseguiu cortar a bola. Na sequência, Calleri improvisou e encobriu o goleiro com um toque de letra.

O lance provocou uma explosão nas arquibancadas da Bombonera. A torcida do Boca comemorou o golaço, que também chamou a atenção de um espectador ilustre: Diego Maradona, presente nas tribunas, vibrou com a jogada e reverenciou o atacante.

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Mais de uma década depois daquela tarde, Calleri voltará à Bombonera em uma situação completamente diferente. Desta vez, o atacante estará do outro lado, defendendo o São Paulo em uma disputa por vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana.

O reencontro também coloca frente a frente duas fases importantes da trajetória do argentino. No Boca Juniors, Calleri começou a ganhar projeção internacional e viveu um dos momentos mais lembrados de sua passagem pelo futebol argentino.

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Calleri comemora seu gol durante partida de volta entre São Paulo e Bolívar. (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

No São Paulo, por outro lado, Calleri se transformou em um dos principais ídolos da torcida nos últimos anos. Capitão e referência do elenco, com contrato renovado por mais dois anos, o atacante construiu uma relação especial com o clube brasileiro e virou um dos nomes mais importantes da geração recente do Tricolor.

São Paulo chega invicto e Boca passa por playoffs antes das quartas

O São Paulo garantiu a classificação para as quartas de final após terminar a fase de grupos na liderança do Grupo C, com 12 pontos. Nas oitavas de final, o Tricolor eliminou o Bolívar.

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A campanha tricolor na Copa Sul-Americana permanece invicta. Em oito partidas disputadas, a equipe soma quatro vitórias e quatro empates.

O Boca Juniors, por sua vez, chegou às quartas de final após disputar os playoffs da Copa Sul-Americana. A equipe argentina terminou na terceira colocação do Grupo D da Libertadores e precisou passar pela fase eliminatória, onde eliminou o O'Higgins nos pênaltis.

Nas oitavas de final, o time argentino teve uma classificação mais tranquila. O Boca venceu o Deportivo Recoleta por 3 a 1 no primeiro jogo, em casa, e goleou por 4 a 0 na partida de volta realizada no Paraguai.

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A Conmebol ainda definirá datas e horários dos confrontos das quartas de final da Copa Sul-Americana. A previsão da entidade é que os jogos sejam disputados nas semanas de 8 e 15 de setembro.

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