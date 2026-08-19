Ídolo do São Paulo, Calleri volta ao palco onde impressionou Maradona
Atacante reencontra clube que defendeu em 2015 e terá a família nas arquibancadas em noite especial pela Sul-Americana
Jonathan Calleri terá um reencontro especial defendendo o São Paulo nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O atacante voltará à Bombonera para enfrentar o Boca Juniors, clube que defendeu em 2015, antes de se transferir para o futebol brasileiro e, depois, construir uma trajetória de destaque com a camisa tricolor.
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Apesar do carinho pelo clube argentino, Calleri deixou claro que sua prioridade está no São Paulo. O atacante afirmou que pretende ajudar o Tricolor a conquistar um resultado positivo na Argentina para levar a decisão para o Morumbis. A partida também terá um significado especial para o jogador, que contará com a presença de familiares no estádio.
— Eu sou torcedor são-paulino. Eu vivo essa história há 10 anos e sou muito feliz aqui. Mas é um jogo muito especial para mim, vou voltar à La Bombonera após 11 anos, e vai ser muito especial. Toda minha família vai estar lá. Vamos brigar lá para tentar ganhar e vir aqui para decidir o jogo — afirmou Calleri.
Calleri já foi aplaudido por Maradona na Bombonera
Antes de chegar ao São Paulo, a relação de Calleri com a Bombonera começou a ganhar contornos especiais em 18 de julho de 2015. O atacante, então revelação, foi um dos protagonistas da vitória por 2 a 1 sobre o Quilmes, em uma tarde que também marcou o retorno de Carlos Tevez ao clube argentino.
Naquela partida, toda a expectativa estava concentrada em Tevez. O ídolo xeneize fazia sua reestreia pelo Boca Juniors e mobilizava a torcida, que lotou a Bombonera para acompanhar o retorno do atacante.
Calleri, porém, roubou parte dos holofotes. O centroavante marcou um dos gols da vitória e protagonizou um lance que ficou marcado na história recente do estádio.
Após um rápido contra-ataque, Calleri recebeu em velocidade e ficou cara a cara com o goleiro. O atacante tentou encontrar Tevez com um passe, mas a defesa conseguiu cortar a bola. Na sequência, Calleri improvisou e encobriu o goleiro com um toque de letra.
O lance provocou uma explosão nas arquibancadas da Bombonera. A torcida do Boca comemorou o golaço, que também chamou a atenção de um espectador ilustre: Diego Maradona, presente nas tribunas, vibrou com a jogada e reverenciou o atacante.
Mais de uma década depois daquela tarde, Calleri voltará à Bombonera em uma situação completamente diferente. Desta vez, o atacante estará do outro lado, defendendo o São Paulo em uma disputa por vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana.
O reencontro também coloca frente a frente duas fases importantes da trajetória do argentino. No Boca Juniors, Calleri começou a ganhar projeção internacional e viveu um dos momentos mais lembrados de sua passagem pelo futebol argentino.
No São Paulo, por outro lado, Calleri se transformou em um dos principais ídolos da torcida nos últimos anos. Capitão e referência do elenco, com contrato renovado por mais dois anos, o atacante construiu uma relação especial com o clube brasileiro e virou um dos nomes mais importantes da geração recente do Tricolor.
São Paulo chega invicto e Boca passa por playoffs antes das quartas
O São Paulo garantiu a classificação para as quartas de final após terminar a fase de grupos na liderança do Grupo C, com 12 pontos. Nas oitavas de final, o Tricolor eliminou o Bolívar.
A campanha tricolor na Copa Sul-Americana permanece invicta. Em oito partidas disputadas, a equipe soma quatro vitórias e quatro empates.
O Boca Juniors, por sua vez, chegou às quartas de final após disputar os playoffs da Copa Sul-Americana. A equipe argentina terminou na terceira colocação do Grupo D da Libertadores e precisou passar pela fase eliminatória, onde eliminou o O'Higgins nos pênaltis.
Nas oitavas de final, o time argentino teve uma classificação mais tranquila. O Boca venceu o Deportivo Recoleta por 3 a 1 no primeiro jogo, em casa, e goleou por 4 a 0 na partida de volta realizada no Paraguai.
A Conmebol ainda definirá datas e horários dos confrontos das quartas de final da Copa Sul-Americana. A previsão da entidade é que os jogos sejam disputados nas semanas de 8 e 15 de setembro.
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