Há 35 anos, Rogério Ceni chegava ao São Paulo; relembre
Tricolor comemora fato histórico com o ídolo neste domingo
Neste dia 7 de setembro de 2025, completam exatos 35 anos que Rogério Ceni chegava ao São Paulo. Em 1990, nesta mesma data, o ídolo do Tricolor Paulista começava sua trajetória histórica na equipe. Após três anos no Sinop, do Mato Grosso. Relembre!
Na época, Ceni tinha apenas 17 anos e foi aprovado após testes no clube. O talento de Ceni já chamava atenção, principalmente de figuras como Zetti, outro ídolo na história do São Paulo e goleiro do time na época.
Desde aquele momento, sua disciplina e personalidade eram destaques. Sua estreia, por sua vez, aconteceu no profissional três anos depois, no dia 25 de janeiro, em um amistoso contra o Tenerife, da Espanha, durante a disputa do Troféu Santiago de Compostela.
A data 7 de setembro, por sua vez, é vista como histórica para Rogério Ceni. Em 2011, neste mesmo dia, Ceni entrava em campo e completava seu milésimo jogo com a camisa tricolor.
O recorde é mantido até hoje. O goleiro foi o jogador que mais vestiu a camisa de um mesmo clube. A partida em questão aconteceu contra o Atlético-MG por 2 a 1, com Lucas Moura e Dagoberto.
Relembre os títulos de Rogério Ceni no São Paulo
PRINCIPAIS TÍTULOS
1992 Campeonato Paulista
1993 Copa Libertadores da América
1993 Recopa Sul-Americana
1993 Supercopa da Taça Libertadores da América
1993 Mundial Interclubes
1994 Copa Conmebol
1994 Recopa Sul-Americana
1996 Copa Master Conmebol
1998 Campeonato Paulista
2000 Campeonato Paulista
2001 Torneio Rio-São Paulo
2005 Campeonato Paulista
2005 Copa Libertadores da América
2005 Mundial de Interclubes
2006 Campeonato Brasileiro
2007 Campeonato Brasileiro
2008 Campeonato Brasileiro
2012 Copa Sul-Americana
OUTROS TÍTULOS
1990 Campeonato Paulista Metropolitano Juvenil
1993 Taça São Paulo de Futebol Júnior
1993 Campeonato Paulista de Aspirantes
1993 Troféu Cidade Santiago de Compostela
1993 Torneio Cidade de Los Angeles
1995 Taça do 139º Aniversário de Ribeirão Preto
1995 Copa dos Clubes Campeões Mundiais
1996 Copa dos Clubes Campeões Mundiais
1996 Copa Cerveja Cristal
1997 Copa Clubes Irmãos
1999 Copa Euro-América
1999 Torneio Cidade de Los Angeles
1999 Troféu Cidade de Pachuca – Cuña de México
2000 Copa Constantino Cury
2013 Copa Eusébio
Rogério Ceni foi campeão no último sábado
Se o dia 7 de setembro sempre foi histórico para Ceni, o dia 6 também se tornou. Neste sábado (6), o treinador conquistou mais um título, agora como treinador.
No comando do Bahia, venceu o Confiança e ergueu a taça da Copa do Nordeste. Agora, são nove conquistas como técnico.
