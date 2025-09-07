Há 35 anos, Rogério Ceni chegava ao São Paulo; relembre

Neste dia 7 de setembro de 2025, completam exatos 35 anos que Rogério Ceni chegava ao São Paulo. Em 1990, nesta mesma data, o ídolo do Tricolor Paulista começava sua trajetória histórica na equipe. Após três anos no Sinop, do Mato Grosso. Relembre!

continua após a publicidade

Na época, Ceni tinha apenas 17 anos e foi aprovado após testes no clube. O talento de Ceni já chamava atenção, principalmente de figuras como Zetti, outro ídolo na história do São Paulo e goleiro do time na época.

Desde aquele momento, sua disciplina e personalidade eram destaques. Sua estreia, por sua vez, aconteceu no profissional três anos depois, no dia 25 de janeiro, em um amistoso contra o Tenerife, da Espanha, durante a disputa do Troféu Santiago de Compostela.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Rogério Ceni fez história no São Paulo (Foto: Alexandre Loureiro)

A data 7 de setembro, por sua vez, é vista como histórica para Rogério Ceni. Em 2011, neste mesmo dia, Ceni entrava em campo e completava seu milésimo jogo com a camisa tricolor.

O recorde é mantido até hoje. O goleiro foi o jogador que mais vestiu a camisa de um mesmo clube. A partida em questão aconteceu contra o Atlético-MG por 2 a 1, com Lucas Moura e Dagoberto.

continua após a publicidade

➡️Rogério Ceni se iguala a Renato Gaúcho e chega a top 3 do Brasileirão

Relembre os títulos de Rogério Ceni no São Paulo

➡️São Paulo e Marcos Leonardo: rescisão com o Al-Hilal pode reabrir negociação?

PRINCIPAIS TÍTULOS

1992 Campeonato Paulista

1993 Copa Libertadores da América

1993 Recopa Sul-Americana

1993 Supercopa da Taça Libertadores da América

1993 Mundial Interclubes

1994 Copa Conmebol

1994 Recopa Sul-Americana

1996 Copa Master Conmebol

1998 Campeonato Paulista

2000 Campeonato Paulista

2001 Torneio Rio-São Paulo

2005 Campeonato Paulista

2005 Copa Libertadores da América

2005 Mundial de Interclubes

2006 Campeonato Brasileiro

2007 Campeonato Brasileiro

2008 Campeonato Brasileiro

2012 Copa Sul-Americana

OUTROS TÍTULOS

1990 Campeonato Paulista Metropolitano Juvenil

1993 Taça São Paulo de Futebol Júnior

1993 Campeonato Paulista de Aspirantes

1993 Troféu Cidade Santiago de Compostela

1993 Torneio Cidade de Los Angeles

1995 Taça do 139º Aniversário de Ribeirão Preto

1995 Copa dos Clubes Campeões Mundiais

1996 Copa dos Clubes Campeões Mundiais

1996 Copa Cerveja Cristal

1997 Copa Clubes Irmãos

1999 Copa Euro-América

1999 Torneio Cidade de Los Angeles

1999 Troféu Cidade de Pachuca – Cuña de México

2000 Copa Constantino Cury

2013 Copa Eusébio

Rogério Ceni foi campeão no último sábado

Se o dia 7 de setembro sempre foi histórico para Ceni, o dia 6 também se tornou. Neste sábado (6), o treinador conquistou mais um título, agora como treinador.

No comando do Bahia, venceu o Confiança e ergueu a taça da Copa do Nordeste. Agora, são nove conquistas como técnico.