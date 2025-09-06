Crespo comanda treino do São Paulo com Rigoni e novidades
Tricolor volta a jogar no sábado, contra o Botafogo
O elenco do São Paulo finalizou os trabalhos deste sábado (6) com algumas novidades. Entre elas, a presença de Emiliano Rigoni e de jogadores do Sub-20.
No SuperCT, Hernán Crespo e sua comissão começaram aplicando trabalhos de aquecimento no gramado, sob os cuidados dos preparadores físicos. Na sequência, mais duas atividades distintas foram feitas: um trabalho técnico e um coletivo.
Este trabalho técnico, em campo reduzido, contou com as presenças de Arboleda (fase final de transição física após se recuperar de lesão muscular), do volante Luiz Gustavo (recuperando de tromboembolismo pulmonar), do atacante Rigoni, além das promessas de Cotia que participaram dos trabalhos deste sábado (6).
São Paulo fez trabalho coletivo contra Sub-20
Um dos destaques do treino deste sábado (6) foi uma atividade coletiva onde os profissionais enfrentaram os jogadores do Sub-20, com a presença do treinador Allan Barcellos. Algumas formações e equipes foram testadas por ambos os lados.
Lucca e Henrique fizeram trabalhos no Reffis Plus. Os dois foram relacionados no último jogo do Sub-20, que aconteceu sexta-feira contra o Mauá pelo Paulistão da categoria.
Veja a programação do São Paulo para a próxima semana
Domingo (07)
Livre
Segunda-feira (08)
10 horas
Treino somente para atletas em recuperação
SuperCT
Terça-feira (09)
17 horas
Treino
SuperCT
Quarta-feira (10)
10 horas
Treino
SuperCT
Quinta-feira (11)
10 horas
Treino
SuperCT
Sexta-feira (12)
10 horas
Treino
SuperCT
Sábado (13)
17 horas
Treino
SuperCT
Domingo (14)
17h30
São Paulo x Botafogo
