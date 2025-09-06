Crespo comanda treino do São Paulo com Rigoni e novidades

O elenco do São Paulo finalizou os trabalhos deste sábado (6) com algumas novidades. Entre elas, a presença de Emiliano Rigoni e de jogadores do Sub-20.

No SuperCT, Hernán Crespo e sua comissão começaram aplicando trabalhos de aquecimento no gramado, sob os cuidados dos preparadores físicos. Na sequência, mais duas atividades distintas foram feitas: um trabalho técnico e um coletivo.

Este trabalho técnico, em campo reduzido, contou com as presenças de Arboleda (fase final de transição física após se recuperar de lesão muscular), do volante Luiz Gustavo (recuperando de tromboembolismo pulmonar), do atacante Rigoni, além das promessas de Cotia que participaram dos trabalhos deste sábado (6).

São Paulo fez trabalho coletivo contra Sub-20

Um dos destaques do treino deste sábado (6) foi uma atividade coletiva onde os profissionais enfrentaram os jogadores do Sub-20, com a presença do treinador Allan Barcellos. Algumas formações e equipes foram testadas por ambos os lados.

Lucca e Henrique fizeram trabalhos no Reffis Plus. Os dois foram relacionados no último jogo do Sub-20, que aconteceu sexta-feira contra o Mauá pelo Paulistão da categoria.

São Paulo volta a treinar com o elenco completo na terça-feira, dia 8 (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Veja a programação do São Paulo para a próxima semana

Domingo (07)

Livre

Segunda-feira (08)

10 horas

Treino somente para atletas em recuperação

SuperCT

Terça-feira (09)

17 horas

Treino

SuperCT

Quarta-feira (10)

10 horas

Treino

SuperCT

Quinta-feira (11)

10 horas

Treino

SuperCT

Sexta-feira (12)

10 horas

Treino

SuperCT

Sábado (13)

17 horas

Treino

SuperCT

Domingo (14)

17h30

São Paulo x Botafogo