São Paulo

Crespo comanda treino do São Paulo com Rigoni e novidades

Tricolor volta a jogar no sábado, contra o Botafogo

imagem cameraTricolor se reapresentou no SuperCT com jogadores da base (Foto: Divulgação)
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 06/09/2025
15:01
  • Matéria
O elenco do São Paulo finalizou os trabalhos deste sábado (6) com algumas novidades. Entre elas, a presença de Emiliano Rigoni e de jogadores do Sub-20.

No SuperCT, Hernán Crespo e sua comissão começaram aplicando trabalhos de aquecimento no gramado, sob os cuidados dos preparadores físicos. Na sequência, mais duas atividades distintas foram feitas: um trabalho técnico e um coletivo.

Este trabalho técnico, em campo reduzido, contou com as presenças de Arboleda (fase final de transição física após se recuperar de lesão muscular), do volante Luiz Gustavo (recuperando de tromboembolismo pulmonar), do atacante Rigoni, além das promessas de Cotia que participaram dos trabalhos deste sábado (6).

São Paulo fez trabalho coletivo contra Sub-20

Um dos destaques do treino deste sábado (6) foi uma atividade coletiva onde os profissionais enfrentaram os jogadores do Sub-20, com a presença do treinador Allan Barcellos. Algumas formações e equipes foram testadas por ambos os lados.

Lucca e Henrique fizeram trabalhos no Reffis Plus. Os dois foram relacionados no último jogo do Sub-20, que aconteceu sexta-feira contra o Mauá pelo Paulistão da categoria.

São Paulo volta a treinar com o elenco completo na terça-feira, dia 8 (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Veja a programação do São Paulo para a próxima semana

Domingo (07)
Livre

Segunda-feira (08)
10 horas
Treino somente para atletas em recuperação
SuperCT

Terça-feira (09)
17 horas
Treino
SuperCT

Quarta-feira (10)
10 horas
Treino
SuperCT

Quinta-feira (11)
10 horas
Treino
SuperCT

Sexta-feira (12)
10 horas
Treino
SuperCT

Sábado (13)
17 horas
Treino
SuperCT

Domingo (14)
17h30
São Paulo x Botafogo

