Futebol Nacional

Rogério Ceni se iguala a Renato Gaúcho e chega a top 3 do Brasileirão

Ceni chega a 9 títulos como técnico após Bahia vencer Copa do Nordeste

imagem cameraRogério Ceni e Renato Gaúcho se encontram em Grêmio x Fortaleza (Foto: Pedro H. Tesch/AGIF)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/09/2025
11:37
  Matéria
  Mais Notícias

Rogério Ceni alcançou seu nono título como treinador após o Bahia conquistar a Copa do Nordeste 2025 na Arena Fonte Nova. Com a dupla vitória contra o Confiança, o ex-goleiro empatou com Renato Gaúcho na terceira posição entre os técnicos com mais títulos que comandam equipes na Série A do Campeonato Brasileiro.

O ranking de treinadores mais vitoriosos da primeira divisão nacional é liderado por Dorival Júnior, que acumula 13 troféus em sua carreira. Na segunda posição aparecem Abel Ferreira e Mano Menezes, ambos com 10 conquistas, apenas uma a mais que Ceni e Renato Gaúcho.

Na lista de técnicos da Série A com mais títulos, Jorge Sampaoli aparece na quarta posição com 7 conquistas. Leonardo Jardim, Léo Condé e Hernán Crespo dividem o quinto lugar com 6 títulos cada. Juan Pablo Vojvoda soma 5 troféus, enquanto Filipe Luís possui 4. Fernando Diniz e Rafael Guanaes têm 3 títulos cada, Daniel Paulista e Roger Machado contabilizam 2, e Martín Palermo e Thiago Carpini possuem apenas 1.

Os técnicos do Brasileirão com mais títulos conquistados

  1. 1. Dorival Júnior (Corinthians) - 13 títulos
  2. 2. Abel Ferreira (Palmeiras) - 10 títulos
  3. 2. Mano Menezes (Grêmio) - 10 títulos
  4. 3. Renato Gaúcho (Fluminense) - 9 títulos
  5. 3. Rogério Ceni (Bahia) - 9 títulos
  6. 4. Jorge Sampaoli (Atlético Mineiro) - 7 títulos
  7. 5. Leonardo Jardim (Cruzeiro) - 6 títulos
  8. 5. Hernán Crespo (São Paulo) - 6 títulos
  9. 5. Léo Condé (Ceará) - 6 títulos
  10. 6. Vojvoda (Santos) - 5 títulos
  11. 7. Filipe Luís (Flamengo) - 4 títulos
  12. 8. Fernando Diniz (Vasco) - 3 títulos
  13. 8. Rafael Guanaes (Mirassol) - 3 títulos
  14. 9. Roger Machado (Internacional) - 2 títulos
  15. 9. Daniel Paulista (Sport) - 2 títulos
  16. 10. Martín Palermo (Fortaleza) - 1 título
  17. 10. Thiago Carpini (Juventude) - 1título

A curta, porém vitoriosa carreira de Rogério Ceni como treinador

A trajetória de Rogério Ceni como técnico teve início em 2017, quando assumiu o comando do São Paulo após encerrar sua carreira como jogador. No entanto, foi no Fortaleza que conquistou seu primeiro título, ao vencer a Série B do Brasileirão no ano seguinte.

O currículo de Ceni como treinador inclui um Campeonato Brasileiro, uma Supercopa do Brasil, quatro campeonatos estaduais e duas edições da Copa do Nordeste - a primeira com o Fortaleza e agora com o Bahia, além do título da Série B pelo clube cearense.

Rogério Ceni comemora título da Copa do Nordeste ao lado dos atletas (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Rogério Ceni comemora título da Copa do Nordeste ao lado dos atletas (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

  Matéria
