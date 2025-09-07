A cada dia que passa, Rogério Ceni se consolida cada vez mais no Bahia e reafirma sua carreira de sucesso como treinador. O último sábado foi exatamente um dia desses. Diante de quase 49 mil pessoas, o Tricolor dominou o Confiança e aplicou mais uma goleada na final da Copa do Nordeste, desta vez por 5 a 0, que deixou o placar agregado em 9 a 1. O resultado sacramentou o nono título da carreira dele como treinador.

Ao longo da trajetória, iniciada em 2017 no São Paulo, Ceni conquistou nove títulos, a maior parte deles por Fortaleza e Flamengo.

Títulos de Rogério Ceni como treinador:

Flamengo - Campeonato Carioca (2021), Supercopa do Brasil (2021) e Brasileirão (2020);

Fortaleza - Série B (2018) e Campeonato Cearense (2019 e 2020);

Bahia - Campeonato Baiano e Copa do Nordeste (2025);

São Paulo - Copa do Brasil (2023).

Pelo Bahia, Ceni levantou dois troféus, ambos nesta temporada: Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Essas conquistas já concretizam o projeto do Grupo City de fazer o Tricolor retomar a hegemonia estadual e regional para tentar alçar voos ainda maiores. Mas isso tem um custo muito grande para o treinador.

— Acho que a maneira de encarar a vida é a mesma. Mas essa função é muito mais desgastante que a de atleta. Jogador chega, faz seu trabalho, depois pode ir embora. Você está mais saudável, fisicamente melhor, não precisa ficar para ver vídeo, fazer análise. Todas as ações que eu tomo podem influenciar a vida de alguém aqui dentro. É prazeroso, desafiador, muito difícil no nosso país, onde temos muita rotatividade de treinadores — avaliou Ceni.

Após o título com o Bahia, Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva ao lado da taça da Copa do Nordeste (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Ceni sonha alto com o Bahia

Depois de conquistar o Nordeste, Rogério Ceni traça como meta conquistar o país inteiro à frente do Bahia, com um título nacional. A partir das 19h desta quarta-feira (horário de Brasíla), o Tricolor vai ter uma chance de ouro para chegar mais perto desse objetivo. Com vantagem de 1 a 0 construída no jogo de ida, o time pode até empatar contra o Fluminense, no Maracanã, para se garantir na semifinal da Copa do Brasil de forma inédita.

— Meu maior sonho com o Bahia é ganhar um título nacional. A volta do Bahia ao cenário nacional já se coloca lá. Até no cenário sul-americano disputamos a Libertadores. Mas acho que, nos próximos anos de projeto, a chance aumenta cada vez mais. Vamos sempre tentar chegar no ponto mais alto, que seria um título nacional — completou.