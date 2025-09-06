O São Paulo terá algumas mudanças pontuais no estádio do Morumbis. Em homenagem aos 20 anos da terceira Copa Libertadores conquistada pelo clube, serão instaladas placas nos túneis que ficam próximos as arquibancadas com os nomes dos jogadores históricos que estiveram presentes na conquista.

Entre estes atletas, estão Cicinho, Rogério Ceni e Fabão, por exemplo. As numerações das placas também acompanharão os números das camisas dos ídolos do Tricolor. Alguns torcedores registraram parte das mudanças nas redes sociais.

Ceni terá homenagem nas arquibancadas do Morumbis (Foto: Reprodução/ X/ @danielperrone)

Veja como estão ficando as homenagens:

São Paulo finaliza homenagens aos heróis do TRI nos túneis do Morumbi. Homenagem mais que justa. pic.twitter.com/cdgKbSKmpe — Daniel Perrone ♔ (@danielperrone) September 6, 2025

As homenagens aos 20 anos do tri devem acompanhar os outros túneis do Morumbis também.

O São Paulo havia disputado quatro jogos na fase de grupos da Libertadores de 2005, com duas vitórias e dois empates, quando passou por uma mudança no comando técnico. Emerson Leão deixou o cargo de treinador, e Milton Cruz, então auxiliar, assumiu a equipe na quinta partida, que terminou empatada fora de casa contra a Universidad de Chile. Paulo Autuori, então, chegou.

No mata-mata, o São Paulo eliminou um velho conhecido da Libertadores. O Palmeiras foi superado com duas vitórias do Tricolor: 1 a 0 no Palestra Itália e 2 a 0 no Morumbis. Nas quartas de final, destaque absoluto para Rogério Ceni, que brilhou no jogo de ida contra o Tigres com dois gols e ainda desperdiçou um pênalti, na goleada por 4 a 0.

A volta, no México, teve clima de formalidade, embora tenha representado a única derrota da equipe no torneio. Já a semifinal contra o River Plate garantiu a vaga na final. A decisão foi contra o Athletico-PR. No jogo de ida, um empate por 1 a 1. Na volta, a goleada do São Paulo por 4 a 0.