Ainda dá tempo? Veja até quando o São Paulo pode contratar um ‘novo 9’

O São Paulo vive um grande dilema. Após a lesão de André Silva e sem previsão de retorno de Ryan Francisco e Calleri, os dois com o ligamento cruzado anterior rompido, o time não conseguiu trazer nenhum reforço para o setor na última janela de transferências, que fechou no dia 2 de setembro.

Na sexta-feira (5), a cúpula tricolor e a comissão de Hernan Crespo se uniram para debater os próximos passos, como apurou o Lance!. Mesmo com a janela fechada, existem algumas brechas. Após a negociação com Marcos Leonardo não caminhar, a única estratégia viável seria buscar um jogador que estivesse livre no mercado.

Pela regra, isso só é possível, portanto, para jogadores que estavam livres no mercado a partir do dia 2 de setembro. No mais, o prazo de inscrição de um novo reforço é até o dia 12 de setembro, somente.

São Paulo pode encontrar dificuldade nesta procura

Existe um entendimento que ter uma opção para repor esta lacuna seria bom para o planejamento do clube, que disputa o mata-mata de Copa Libertadores já em setembro. Existe a concepção que, diante aos nomes disponíveis nestes moldes, é preciso que uma possível contratação tenha uma folha salarial também condizente com a realidade do time.

O fim do sonho Marcos Leonardo

A novela envolvendo Marcos Leonardo não teve o desfecho esperado pela torcida do São Paulo. Não foi por culpa do jogador. Até as últimas horas da janela desta terça-feira (2), o Tricolor e o atacante tentaram um acerto, mas o Al-Hilal fez jogo duro nas negociações.

O Lance! apurou que o cenário ideal para o clube do Morumbis seria um empréstimo até o fim do ano. Do lado saudita, onde Marcos Leonardo tem contrato até 2029, a pedida envolvia valores altos. Após reuniões e diversas tentativas, as opções se esgotaram. O São Paulo não conseguiu chegar a um acordo por não ter condições de arcar com as exigências do Al-Hilal.

O Tricolor sabia que contava com o desejo do jogador de vestir a camisa do clube. São-paulino desde a infância, Marcos Leonardo via a oportunidade de disputar a Libertadores e de voltar ao radar da Seleção Brasileira. O Al-Hilal, porém, optou por deixá-lo fora da lista da Liga Saudita, mas o inscreveu para a Champions Asiática.