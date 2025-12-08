Torcedores do São Paulo mandam recado a Crespo após fim da temporada

A temporada do São Paulo acabou com derrota no Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o Tricolor Paulista perdeu para o Vitória por 1 a 0, neste domingo (7), com gol de Gabriel Baralhas. Após a partida, muitos torcedores mandaram recados ao técnico Hernan Crespo.

continua após a publicidade

Mesmo com o resultado negativo no Barradão, o São Paulo ficou na 8° posição e ainda pode jogar a Libertadores de 2026. O Tricolor depende de um possível titulo de Fluminense ou Cruzeiro na Copa do Brasil, que abriria mais uma vaga na competição internacional.

➡️Fala de Gabigol antes de Cruzeiro x Corinthians divide web: 'Não é Flamengo'

Nas redes sociais, muitos torcedores do São Paulo mandam recados ao técnico argentino Hernan Crespo. Veja os comentários abaixo:

Baralhas comemora gol do Vitória contra o São Paulo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Veja comentários sobre Hernan Crespo

Como foi a derrota do São Paulo no Brasileirão

O São Paulo jogava por um empate, enquanto o Vitória buscava a vitória para tentar se livrar do rebaixamento. O time da casa iniciou a partida de forma mais intensa, buscando a todo momento um contra-ataque e uma jogava ofensiva interessante para criar as chances. Não demorou para que o time baiano desse trabalho para o goleiro Rafael.

continua após a publicidade

Até os 22 minutos, foram pelo menos três boas defesas do goleiro do São Paulo. A primeira, com Renato Kayzer, que ajeitou para chute perigoso de Willian Oliveira de fora da área. Na segunda, Renato Kayzer ficou cara a cara com Rafael e viu o goleiro crescer para fazer ótima defesa. Depois, Erick, de fora da área, quase acertou o ângulo, mas novamente Rafael estava lá para fechar a meta e espalmar.

Do lado Tricolor, o São Paulo pouco assustava. Aos 15, Marcos Antônio finalizou de fora da área e mandou para fora. Aos 31, novamente Rafael impediu que o Vitória saísse na frente, com Willian Oliveira que soltou a bomba para a defesa do são-paulino.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na etapa complementar, o Vitória foi para o tudo ou nada. Nos primeiros 10 minutos, Dudu e Erick tentaram tirar o marcador do zero, sem sucesso. O São Paulo seguia sem grandes jogadas de perigo. Aos 16, Rigoni, que entrou na vaga de Luciano, saiu na cara de Thiago Couto, que fez boa defesa, mas o impedimento já havia sido marcado.

Aos 20, Lucca recebeu lançamento na esquerda, dominou e ajeitou para trás em busca de Pablo Maia pega de primeira e tira tinta da trave esquerda de Thiago Couto. Dois minutos depois, o Vitória, enfim, venceu o goleiro Rafael. Em roubada de bola no campo de ataque, Kayzer recebeu na esquerda e deixou com Fabri, que dominou e ajeitou para Baralhas invadir a área e tocar na saída de Rafael para levar o Barradão à loucura. Derrota do São Paulo no Brasileirão.