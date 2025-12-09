menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Fifa retira transfer ban e São Paulo é liberado para registrar novos reforços

Clube quita comissão de intermediação e ganha liberdade para reforçar o elenco na próxima janela

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 09/12/2025
17:06
Julio Casares, presidente do São Paulo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
imagem cameraJulio Casares, presidente do São Paulo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
  • Mais Notícias

A Fifa retirou o transfer ban que impedia o São Paulo de realizar contratações e registrar novos reforços. A confirmação foi feita nesta segunda-feira (8).

O clube realizou o pagamento de cerca de 1,2 milhão de dólares à Bama, empresa de agenciamento de atletas responsável pela contratação de Calleri em 2021. O valor corresponde a uma comissão de intermediação e foi pago na quarta-feira (3), mas só foi registrado oficialmente nesta segunda-feira (8).

Com a liberação, o São Paulo ganha mais tranquilidade em meio a problemas políticos, pressão da torcida por resultados e até depoimentos ao Ministério Público.

Vale destacar que a janela de transferências abre em 5 de janeiro e, até o momento, o clube ainda não anunciou nenhuma negociação.

Calleri viveu temporada difícil no São Paulo (Foto: Gilson Lobo/Agif/Gazeta Press)
Valores tinham relação com o atacante Calleri (Foto: Gilson Lobo/Agif/Gazeta Press)

Segunda punição no ano

Este é o segundo transfer ban do São Paulo na temporada. O Tricolor sofreu o primeiro em agosto, após o atraso de parcelas da contratação de Damián Bobadilla com o Cerro Porteño, ex-equipe do jogador. A dívida, em si, foi quitada no mesmo dia.

➡️ Calleri promete reação no São Paulo em 2026: 'Daremos a volta por cima'

Jonathan Calleri em 2025

  1. 18 jogos (14 titular)
  2. 3 gols
  3. 4 assistências
  4. 164 minutos para participar de gol
  5. 1.7 finalizações por jogo (0.4 no gol)
  6. 10.3 finalizações para marcar
  7. 25% de conversão em grandes chances
  8. 0.8 passes decisivos por jogo
  9. 5 grandes chances criadas
  10. 46% de eficiência nos duelos
  11. 1.4 faltas sofridas por jogo
  12. Nota Sofascore 6.86

