A Fifa retirou o transfer ban que impedia o São Paulo de realizar contratações e registrar novos reforços. A confirmação foi feita nesta segunda-feira (8).

continua após a publicidade

O clube realizou o pagamento de cerca de 1,2 milhão de dólares à Bama, empresa de agenciamento de atletas responsável pela contratação de Calleri em 2021. O valor corresponde a uma comissão de intermediação e foi pago na quarta-feira (3), mas só foi registrado oficialmente nesta segunda-feira (8).

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Com a liberação, o São Paulo ganha mais tranquilidade em meio a problemas políticos, pressão da torcida por resultados e até depoimentos ao Ministério Público.

continua após a publicidade

Vale destacar que a janela de transferências abre em 5 de janeiro e, até o momento, o clube ainda não anunciou nenhuma negociação.

Valores tinham relação com o atacante Calleri (Foto: Gilson Lobo/Agif/Gazeta Press)

Segunda punição no ano

Este é o segundo transfer ban do São Paulo na temporada. O Tricolor sofreu o primeiro em agosto, após o atraso de parcelas da contratação de Damián Bobadilla com o Cerro Porteño, ex-equipe do jogador. A dívida, em si, foi quitada no mesmo dia.

➡️ Calleri promete reação no São Paulo em 2026: 'Daremos a volta por cima'

Jonathan Calleri em 2025