Fifa retira transfer ban e São Paulo é liberado para registrar novos reforços
Clube quita comissão de intermediação e ganha liberdade para reforçar o elenco na próxima janela
A Fifa retirou o transfer ban que impedia o São Paulo de realizar contratações e registrar novos reforços. A confirmação foi feita nesta segunda-feira (8).
O clube realizou o pagamento de cerca de 1,2 milhão de dólares à Bama, empresa de agenciamento de atletas responsável pela contratação de Calleri em 2021. O valor corresponde a uma comissão de intermediação e foi pago na quarta-feira (3), mas só foi registrado oficialmente nesta segunda-feira (8).
Com a liberação, o São Paulo ganha mais tranquilidade em meio a problemas políticos, pressão da torcida por resultados e até depoimentos ao Ministério Público.
Vale destacar que a janela de transferências abre em 5 de janeiro e, até o momento, o clube ainda não anunciou nenhuma negociação.
Segunda punição no ano
Este é o segundo transfer ban do São Paulo na temporada. O Tricolor sofreu o primeiro em agosto, após o atraso de parcelas da contratação de Damián Bobadilla com o Cerro Porteño, ex-equipe do jogador. A dívida, em si, foi quitada no mesmo dia.
➡️ Calleri promete reação no São Paulo em 2026: 'Daremos a volta por cima'
Jonathan Calleri em 2025
- 18 jogos (14 titular)
- 3 gols
- 4 assistências
- 164 minutos para participar de gol
- 1.7 finalizações por jogo (0.4 no gol)
- 10.3 finalizações para marcar
- 25% de conversão em grandes chances
- 0.8 passes decisivos por jogo
- 5 grandes chances criadas
- 46% de eficiência nos duelos
- 1.4 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.86
