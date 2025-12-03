São Paulo acerta pendência e deve se livrar de Transfer Ban

O São Paulo sofreu um transfer ban na Fifa no começo desta quarta-feira (3) por conta de uma pendência envolvendo o jogador Jonathan Calleri e o não pagamento de uma dívida envolvendo uma empresa chamada BAMA, que mediou sua contratação em 2021.

Segundo antecipado pela "Globo" e confirmado pelo Lance!, o São Paulo realizou o pagamento deste valor, que gira em torna do 1,2 milhão de dólares e agora aguarda somente o registro no sistema da entidade para que o transfer ban "caia" e o time volte a ser capaz de registrar jogadores novamente.

A tendência é que nas próximas horas já seja liberado. Vale destacar que a janela de transferências abre no próximo dia 5 de janeiro. Até o momento, o time não faz nenhuma negociação.

Segunda punição no ano

Este é o segundo transfer ban do São Paulo na temporada. O Tricolor sofreu o primeiro em agosto, após o atraso de parcelas da contratação de Damián Bobadilla com o Cerro Porteño, ex-equipe do jogador. A dívida, em si, foi quitada no mesmo dia.

(Foto: Reprodução)

Planejamento para 2026

Na última semana, Julio Casares confirmou a presença de Hernán Crespo para 2026. O técnico falou sobre o planejamento e a busca de reforços para a próxima temporada. Após um ano complicado, destacou que compreende as limitações financeiras, mas compreende que independente de disputar a Libertadores ou Sul-Americana, a equipe será competitiva da mesma forma. Mas foi direto: 'pé no chão'.

- É importante entender que para próxima temporada falta só um mês. Você pensa que pode mudar muito? Até pode, mas vamos voltar dia 2 de janeiro e primeiro jogo dia 11. Pé no chão, um passo de cada vez, não pensa que se o São Paulo, se talvez investir muito, tem times que investem há cinco, seis anos, o que penso? Todo aquilo que são escolhas são para melhorar o elenco. Já começou a falar, o próximo ano começamos a falar de meta e aí jogar pelos pontos - destacou.