São Paulo sofre transfer ban da Fifa por dívida envolvendo Calleri

O São Paulo sofreu um novo transfer ban da Fifa nesta quarta-feira (3), segundo antecipado pelo "ge.globo" e confirmado pelo Lance!.

A dívida é referente ao não pagamento de uma dívida envolvendo o atacante Jonathan Calleri, com uma empresa chamada BAMA, que mediou sua contratação em 2021.

continua após a publicidade

Trata-se de uma comissão que ainda não foi paga. No momento, o Tricolor não pode registrar novos jogadores. A tendência é que a dívida seja quitada em breve.

Vale destacar que a janela de transferências abre no próximo dia 5 de janeiro. Até o momento, o time não faz nenhuma negociação.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Segunda punição no ano

Este é o segundo transfer ban do São Paulo na temporada. O Tricolor sofreu o primeiro em agosto, após o atraso de parcelas da contratação de Damián Bobadilla com o Cerro Porteño, ex-equipe do jogador. A dívida, em si, foi quitada no mesmo dia.

continua após a publicidade

É provável que este caso envolvendo Calleri e a empresa que o agenciou siga o mesmo caminho. A punição está registrada no site oficial da Fifa. Os casos deste ano foram os primeiros de toda a história do São Paulo.

Veja o registro do novo transfer ban do São Paulo