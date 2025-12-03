menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo sofre transfer ban da Fifa por dívida envolvendo Calleri

Tricolor sofreu transfer ban da entidade pela segunda vez no ano

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 03/12/2025
12:29
Atualizado há 0 minutos
São Paulo sofre segundo transfer ban no ano
imagem cameraEmpresa envolvida tem relação com vinda de Calleri em 2021 (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo sofreu um novo transfer ban da Fifa nesta quarta-feira (3), segundo antecipado pelo "ge.globo" e confirmado pelo Lance!.

A dívida é referente ao não pagamento de uma dívida envolvendo o atacante Jonathan Calleri, com uma empresa chamada BAMA, que mediou sua contratação em 2021.

continua após a publicidade

Trata-se de uma comissão que ainda não foi paga. No momento, o Tricolor não pode registrar novos jogadores. A tendência é que a dívida seja quitada em breve.

Vale destacar que a janela de transferências abre no próximo dia 5 de janeiro. Até o momento, o time não faz nenhuma negociação.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Segunda punição no ano

Este é o segundo transfer ban do São Paulo na temporada. O Tricolor sofreu o primeiro em agosto, após o atraso de parcelas da contratação de Damián Bobadilla com o Cerro Porteño, ex-equipe do jogador. A dívida, em si, foi quitada no mesmo dia.

continua após a publicidade

É provável que este caso envolvendo Calleri e a empresa que o agenciou siga o mesmo caminho. A punição está registrada no site oficial da Fifa. Os casos deste ano foram os primeiros de toda a história do São Paulo.

Veja o registro do novo transfer ban do São Paulo

(Foto: Reprodução)
(Foto: Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias