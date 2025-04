A substituição de Ferreirinha foi alvo de questionamento a Zubeldía após o empate do São Paulo por 2 a 2 com o Alianza Lima pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Autor de dois gols, o jogador abriu o jogo sobre sua condição física após ser substituído.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Isso porque a substituição foi alvo de polêmicas e questionamentos quanto as escolhas do técnico tricolor. Ferreira colocou o São Paulo em vantagem ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Alianza conseguiu reagir e empatou. O atleta foi substituído aos 19 minutos da etapa final, dando espaço para Wendell - que é mais ofensivo.

➡️Ferreirinha responde provocação de Neto após gols no São Paulo

Na coletiva de imprensa pós-jogo, Zubeldía explicou o porquê da escolha. O treinador afirmou que era visando evitar desgastes físicos e mais problemas com lesão - algo que está sendo uma questão no São Paulo.

continua após a publicidade

- O Ferreira, pelo desgaste que teve e conhecendo ele, se deixo mais tempo ele se lesiona muscularmente. Você sabe a quantidade de lesionados. Queria mais lesionados? Está cansado. Cada vez que deixo mais tempo que o normal, tem lesões musculares e fica fora 30 dias. Lucas está lesionado, Oscar, Luiz Gustavo, Pablo Maia - disse o treinador.

Ferreirinha se firmou no São Paulo (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Ferreirinha abriu o jogo sobre condição física

Ferreirinha comentou sobre sua condição física e a substituição durante a partida. O jogador afirmou que não teme uma lesão, mas compreende a cautela do departamento médico. O desgaste foi maior por conta do gramado, o que contribuiu para o cansaço mais rápido, segundo sua resposta.

continua após a publicidade

- Temer lesão não. Mas a gente teve uma maratona muito pesada. Pelas lesões que a nossa equipe tem, acho que eu estava muito cansado, o campo estava pesado, medo não tenho - explicou Ferreirinha.

- A sequência que esotu ganhando é boa. O campo estava pesado por causa da chuva, cansei rápido e é isso - completou.