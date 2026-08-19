Ex-São Paulo expõe bastidores e acusa clube de negligência médica Jogador processa o clube em valor milionário

O zagueiro Ruan Tressoldi, atualmente no Atlético-MG, processou o São Paulo na Justiça do Trabalho e pede uma indenização de quase R$ 14 milhões. O Lance! buscou entender os bastidores.

A justificativa por trás do processo seria uma acusação de negligência médica. Segundo a manifestação divulgada pela equipe que assessora Ruan, há documentos, exames e prontuários médicos que precisam ser considerados, além de uma sequência cronológica dos acontecimentos envolvendo a lesão do jogador.

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O caso envolve principalmente a lesão no joelho direito de Ruan. Na manifestação, a defesa do jogador sustenta que o atleta teria apresentado sinais de dor e que o tratamento não teria sido adequado. O São Paulo, por sua vez, deverá confrontar essa narrativa com os registros médicos e a cronologia dos acontecimentos.

A própria nota divulgada pela defesa de Ruan menciona que uma ressonância magnética realizada em 15 de maio de 2025 apontou alterações no joelho, mas também afirma que os documentos médicos precisam ser analisados dentro de toda a sequência dos fatos.

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Assim, neste momento, a acusação de negligência ainda é uma alegação apresentada pelo jogador e será objeto de discussão judicial. O São Paulo terá espaço para apresentar sua defesa, documentos e eventuais contraprovas antes de qualquer conclusão sobre responsabilidade do clube. O São Paulo, por sua vez, não deve se manifestar de forma pública.

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Ruan acusa o São Paulo de negligência (Foto: Reprodução/ Instagram)

Jogador cobra seguro e despesas médicas

Ruan também acusa o São Paulo de não emitir a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) e de não disponibilizar o seguro obrigatório previsto na legislação esportiva.

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O jogador afirma ainda que precisou arcar com a própria cirurgia e com parte do tratamento. Segundo a ação, foram aproximadamente R$ 26,4 mil em despesas médicas e hospitalares, além de outros R$ 2,1 mil com fisioterapia.

A defesa sustenta que o problema médico prejudicou a carreira do atleta, que perdeu oportunidades de contratação e sofreu desvalorização no mercado.

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Além disso, Ruan cobra três parcelas de direitos de imagem referentes aos meses de abril, maio e junho de 2025.



