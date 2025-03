Escalação do São Paulo: Luciano começa, e Zubeldía mantém três zagueiros

O São Paulo está escalado para enfrentar o Palmeiras na noite desta segunda-feira (10), em decisão pela semifinal do Campeonato Paulista, que acontece no Allianz Parque. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília). Como era esperado, Zubeldía manteve um sistema parecido com o visto contra o Novorizontino, com três zagueiros.

continua após a publicidade

O São Paulo ainda não perdeu jogando nesse esquema. Foram duas vitórias e um empate, com apenas um gol sofrido – e ainda assim, de pênalti.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

No caso, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco serão os nomes da defesa tricolor diante ao rival. No ataque, Lucas Moura e Calleri começam entre os titulares, enquanto Luciano sai do banco e volta para titularidade, como já era esperado tendo em vista este esquema. Oscar estará recuado como volante.

No meio de campo, a formação conta com Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Díaz.

➡️ Lucas e Estêvão? São Paulo terá ’embate de gerações’ contra o Palmeiras

O São Paulo esperava contar com algumas novidades no banco de reservas. Luiz Gustavo era uma das expectativas, se recuperando de uma fratura no pé, mas não deve ser opção ainda. O jogador deve retornar em uma possível final. Ruan, por sua vez, retorna após se recuperar de uma lesão na coxa.

continua após a publicidade

➡️Cinco motivos para acreditar na classificação do São Paulo contra o Palmeiras

São Paulo defende seu futuro no Paulistão em jogo único pelo Allianz Parque (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Escalação do São Paulo

Para enfrentar o Palmeiras, o São Paulo chega escalado com Rafael; Arboleda, Alan Franco, Ferraresi; Cédric, Alisson, Oscar, Luciano e Enzo Diaz; Lucas Moura e Calleri

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SÃO PAULO

SEMIFINAL - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: segunda-feira, 10 de março de 2025, às 21h35 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo;

📺 Onde assistir: Record (Canal de TV aberta), CazéTV (Toutube) , Nosso Futebol, UOL Play, PlayPlus e Zapping (serviços de streaming).

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza