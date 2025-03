O São Paulo enfrenta o Palmeiras em jogo que vale vaga na final do Campeonato Paulista. Nesta segunda (10), às 21h45 (de Brasília), os rivais se enfrentam no Allianz Parque. Mas mesmo fora de casa, o Tricolor chega forte. O Lance! separou cinco motivos para acreditar na classificação do São Paulo contra o Palmeiras nesta semifinal de Paulistão.

1. São Paulo é pedra no sapato de Abel Ferreira

Se Abel Ferreira tem um adversário que lhe causa dificuldades no futebol nacional, esse time é o São Paulo. Em confrontos eliminatórios, a vantagem é toda do Tricolor. Desde que o português assumiu o Palmeiras, foram seis duelos de mata-mata, com o São Paulo levando a melhor em quatro deles.

A primeira dessas eliminações aconteceu na final do Campeonato Paulista de 2021, quando o Tricolor conquistou o título sobre o rival, marcando o início desse histórico desfavorável para Abel.

✅ Final do Paulistão (2021)

❌ Quartas de final da Libertadores (2021)

✅ Oitavas de final da Copa do Brasil (2022)

❌ Final do Paulistão (2022)

✅ Quartas de final da Copa do Brasil (2023)

✅ Supercopa do Brasil (2024)

2. "Sangue no olho" de estrelas do São Paulo

A rivalidade entre São Paulo e Palmeiras se torna cada vez mais acirrada. Alguns jogadores do Tricolor causam tanto impacto que chegam a gerar reações que vão além do campo, envolvendo até federações organizadoras de torneios. Um exemplo claro disso é a recente polêmica com a bandeirinha de escanteio, que reacendeu discussões dentro e fora das quatro linhas.

Luciano, conhecido por comemorar chutando a bandeirinha, já foi colocado no alvo da torcida do Palmeiras, que, com medo um gol, chegou a alegar com representantes de organizadas que invadiria o gramado do Allianz caso isso acontecesse. A Federação Paulista de Futebol teria até mesmo enviado um ofício aos clubes pedindo para que comemorações desse tipo fossem evitadas.

Mas não é só ele. Calleri também entra em campo com metas importantes. Além de tentar ajudar o São Paulo a garantir vaga na final, o argentino busca encerrar um jejum de oito meses sem marcar como visitante. Ele também está a apenas um gol de alcançar a marca de 80 gols com a camisa do São Paulo.

Lucas Moura e Oscar também podem ser decisivos. Lucas tem histórico de brilhar em grandes jogos, enquanto Oscar, em seu retorno, tem se destacado e se tornado um dos principais nomes do time.

3. São Paulo quer se livrar da pressão

O São Paulo enfrentou pressão durante boa parte da fase de grupos do Campeonato Paulista. A equipe passou por um jejum de cinco jogos sem vencer, lidando com vaias e cobrança da torcida, tanto sobre o elenco quanto sobre Zubeldía.

A semifinal será crucial para o Tricolor e pode servir como um impulso para a equipe. Caso avance para a final, o São Paulo alcançará sua primeira meta esportiva da temporada.

4. Zubeldía encontrou o esquema para a defesa

O sistema com três zagueiros deve ser mantido para a decisão. A formação tem dado resultado, e Zubeldía parece ter encontrado uma das fórmulas para o time funcionar. Os números comprovam isso.

O São Paulo ainda não perdeu jogando nesse esquema. Foram duas vitórias e um empate, com apenas um gol sofrido – e ainda assim, de pênalti.

Zubeldía, técnico do São Paulo, estudou alguns esquemas para o São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

5. Elenco conhece o caminho das pedras

Mesmo com a pressão de disputar um jogo único fora de casa, o São Paulo tem um retrospecto favorável contra o Palmeiras em mata-matas. O Tricolor já eliminou o rival quatro vezes, sendo uma das mais marcantes no próprio Allianz Parque, nas quartas de final da Copa do Brasil de 2023.

Zubeldía encara sua primeira decisão contra o Palmeiras, mas o elenco já conhece o caminho e sabe como enfrentar o adversário.