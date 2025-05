Escalações de São Paulo x Fortaleza: Lucas Moura volta e time ganha reforços

O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Fortaleza com uma série de novidades no time nesta sexta-feira (2), pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30, no MorumBIS.

A principal é o retorno de Lucas Moura. O veterano se recuperou da lesão sofrida no joelho e volta a ser relacionado após praticamente dois meses. O último jogo de Lucas foi contra o Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista.

Lucas não é a única novidade. O Tricolor volta a ter Ferreirinha e Alan Franco à disposição. Ferreira foi desfalque no último jogo após apresentar um quadro de sobrecarga muscular, mas treinou normalmente na véspera. Alan preocupou na última partida após deixar o gramado mancando, mas sem lesão constatada.

Mesmo assim, somente o camisa 11 e o zagueiro começam como titular, justamente pela preocupação com a questão física de Lucas.

Alan Franco, Ruan, Ferraresi são os escolhidos para a defesa tricolor. Alisson, Bobadilla, Lucas Ferreira e Matheus Alves comandam o meio-campo. Marcos Antônio também é outro desfalque por suspensão. No ataque, Luciano volta para o banco, com Ferreirinha e André Silva na titularidade.

Pablo Maia, Arboleda e Oscar ainda se recuperam e só devem voltar na próxima semana. Igor Vinícius, Luiz Gustavo e Calleri também seguem fora.

São Paulo está invicto no Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja a escalação do São Paulo

A escalação do São Paulo chega formada por Rafael; Ferraresi, Ruan Tressoldi e Alan Franco; Lucas Ferreira, Alisson, Bobadilla, Matheus Alves e Wendell; André Silva e Ferreirinha.

Escalação do Fortaleza

O Fortaleza também está escalado para o confronto. Do lado do Fortaleza, as ausências também pesam. Brítez, Marinho, Moisés e Martínez estão no departamento médico.

O time chega com João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Martínez e Matheus Rossetto; Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes.