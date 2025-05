São Paulo x Fortaleza: onde assistir, horários e prováveis escalações

São Paulo e Fortaleza se enfrentam, nesta sexta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no estádio do MorumBis, na abertura da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão exclusiva pelo Premiere (pay-per-view). O Tricolor paulista busca manter sua invencibilidade na Série A, enquanto o Leão do Pici tenta reencontrar o caminho das vitórias.

Sob o comando de Luis Zubeldía, o São Paulo ainda não perdeu no torneio, mas soma mais empates do que vitórias: são cinco igualdades e apenas um triunfo até o momento. Com oito pontos, a equipe ocupa a décima colocação. Uma vitória nesta noite pode fazer o time saltar provisoriamente para a quarta posição na tabela, dependendo dos demais resultados da rodada.

No entanto, o adversário é indigesto. O São Paulo não vence o Fortaleza desde 2020, e o retrospecto recente pesa. Ainda assim, os cearenses vivem um momento delicado. Sem vencer desde a primeira rodada, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda soma apenas seis pontos e está na 15ª colocação, perigosamente próximo da zona de rebaixamento.

Zubeldía terá de lidar com muitos desfalques para o duelo. Pablo Maia, Arboleda e Oscar ainda se recuperam e só devem voltar na próxima semana. Igor Vinícius, Luiz Gustavo e Calleri também seguem fora, este último com previsão de retorno apenas no fim do ano. Enzo Díaz e Marcos Antônio estão suspensos. A expectativa é pelo retorno de Lucas, fora do time desde a semifinal do Paulistão, no fim de março.

A provável escalação do São Paulo tem: Rafael; Ferraresi (Cédric), Ruan, Sabino e Wendell; Alisson e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; André Silva.

Do lado do Fortaleza, as ausências também pesam. Brítez, Marinho, Moisés e Martínez estão no departamento médico. O provável time de Vojvoda tem: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, David Luiz e Diogo Barbosa; Matheus Rossetto, Lucas Sasha, Pol Fernández e Yago Pikachu; Allanzinho e Deyverson.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X FORTALEZA

7ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 2/05/2025 - 21h30

📍 Local: Estádio do MorumBis, São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

🏁VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Ferraresi (Cédric), Ruan, Sabino e Wendell; Alisson e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; André Silva.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Kuscevic, David Luiz e Diogo Barbosa; Matheus Rossetto, Lucas Sasha, Pol Fernández e Yago Pikachu; Allanzinho e Deyverson.