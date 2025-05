A dupla Alisson e Marcos Antônio tem sido uma das gratas surpresas no São Paulo de Luis Zubeldía nos últimos meses. Sem Pablo Maia e Luiz Gustavo, a comissão técnica optou por escalar Marcos Antônio ao lado de Alisson.

Essa sequência teve início entre março e abril, período em que Pablo Maia passou por cirurgia. Mais tarde, Luiz Gustavo foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar e segue sem previsão de retorno. Diante desse cenário, Marcos Antônio ganhou espaço. No esquema, Alisson passou a atuar mais como primeiro volante, enquanto Marcos apoia como segundo.

O volante chegou ao clube no início da temporada, com contrato válido até junho. Os números da dupla chamam atenção e vêm rendendo elogios.

Após a vitória do Tricolor sobre o Náutico, na última terça-feira, tanto Alisson quanto Zubeldía destacaram o entrosamento e o bom desempenho dos dois no meio-campo.

- Jogador de muita qualidade, que já se adaptou aqui por ter vivido muito tempo fora e atuado em diferentes campeonatos. Quando você volta ao Brasil, a dinâmica é totalmente diferente, joga-se três vezes em dez dias. Isso pesa. A gente fica feliz com o crescimento dele e também por poder fazer essa parceria, especialmente agora que tenho essa nova função, atuando como primeiro volante - disse Alisson.

- Nos animamos com os dois e eles nos dão um volume importante de futebol. Acho que ele vai ficar, mas não sou eu que comanda a situação. Tudo de positivo que aconteça com ele, ele é o responsável por tudo. Nenhum momento foi soberbo, sempre foi bom companheiro. Demonstrou que pode fortalecer nosso time - trouxe Zubeldía na coletiva de imprensa.

Alisson não poupou elogios para Marcos Antônio (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Números de Marcos Antônio e Alisson

Como dito, a efetividade da dupla é demonstrada em números. De acordo com o Sofascore, Marcos Antônio soma 14 jogos pelo São Paulo em 2025, sendo 12 como titular. No período, deu duas assistências, realizou sete passes decisivos, oito interceptações, 13 desarmes e recuperou 54 bolas.

Entre março e abril, participou de 10 partidas (nove como titular), com duas assistências, somou cinco passes decisivos, oito interceptações, 11 desarmes, 43 bolas recuperadas, 12 faltas cometidas e 51% de eficiência nos duelos.

Quanto a Alisson, acumula 20 jogos na temporada, sendo titular em 19. Marcou um gol, deu uma assistência, somou 10 passes decisivos, 10 interceptações, 32 desarmes e 94 bolas recuperadas.

Considerando apenas este recorte entre março e abril, atuou em 12 partidas, todas como titular, com um gol marcado, além de sete passes decisivos, quatro interceptações, 17 desarmes, 52 bolas recuperadas, nove faltas e manteve a eficiência em 54% dos duelos.

Marcos Antônio tem contrato até junho de 2030 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo estuda modelo de negociação por Marcos Antônio

Marcos Antônio pertence à Lazio. A intenção do Tricolor é chegar a um acordo que seja interessante para ambos os lados. O Lance! apurou que as conversas estão avançando, mas ainda não houve um consenso entre as partes.

A situação é a seguinte: Marcos tem um valor fixado em contrato, que gira em torno de R$ 25,5 milhões, com possibilidade de parcelamento. Do outro lado, o São Paulo considera mais viável prorrogar o empréstimo até o fim do ano, visando o alívio no fluxo de caixa.