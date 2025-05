Recuperado, Lucas Moura celebra retorno ao São Paulo e projeta volta contra o Fortaleza

Após mais de um mês afastado dos gramados, Lucas Moura está pronto para vestir novamente a camisa do São Paulo. Recuperado de um trauma no joelho direito, o camisa 7 tricolor pode ser relacionado para o duelo desta sexta-feira (2), às 21h30, contra o Fortaleza, no MorumBis, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante o período de recuperação, Lucas ficou de fora de dez partidas do clube. A última vez em que esteve em campo foi no dia 10 de março. Agora, ele comemora o retorno e demonstra ansiedade para voltar a ajudar a equipe dentro das quatro linhas.

— Muito feliz. Graças a Deus estou de volta. É difícil ficar assistindo aos jogos da arquibancada ou da televisão. Estou louco para estar em campo ajudando meus companheiros. Faz parte do futebol, mas o importante é que estou recuperado e pronto para jogar — declarou em entrevista à “SPFC Play”.

Mesmo sem contar com Lucas nas últimas semanas, o São Paulo vive uma fase positiva. Invicto desde 10 de março, o time de Luis Zubeldía soma quatro vitórias e seis empates nas últimas dez partidas, em todas as competições.

— Uma sequência sem perder é importante. Espero que continue assim. Volto para agregar, para ajudar. É um elenco muito forte, competitivo. Com todo mundo disponível, a nossa capacidade melhora bastante — destacou o atacante.

Lucas também fez questão de exaltar a força da torcida são-paulina, que tem comparecido em peso ao MorumBis.

— A importância do nosso torcedor é gigantesca, tem sido a nossa força. É fundamental o apoio que eles têm nos dado. Espero que o MorumBis esteja lotado mais uma vez. Uma bela sexta-feira, véspera de fim de semana, acho que todo mundo tem oportunidade de assistir ao nosso jogo, nos apoiar, para que a gente consiga os três pontos, que serão muito importantes para a sequência do campeonato — completou.