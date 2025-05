São Paulo encara Fortaleza para manter invencibilidade e sonhar com o G4 no Brasileiro

Nesta sexta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), o São Paulo entra em campo no MorumBis para enfrentar o Fortaleza, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Invicto na competição, o Tricolor busca a manutenção da boa fase e também quer subir na tabela. Atualmente com oito pontos, a equipe comandada por Luis Zubeldía pode alcançar o G4 — zona de classificação para a Libertadores — em caso de vitória e combinação de resultados. O quarto colocado neste momento é o Cruzeiro, com 10 pontos.

O São Paulo chega para a partida embalado por uma sequência de dez jogos sem derrotas na temporada. Neste recorte, são quatro vitórias e seis empates, por Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O time quer aproveitar a vitória sobre o Náutico, por 2 a 1, pela Copa do Brasil, para embalar no Brasileiro. Na Série A, o Tricolor soma uma vitória e cinco empates, campanha que tem sido limitada pelo excesso de igualdades que o time teve na competição.

O adversário desta noite, no entanto, é um velho conhecido que costuma complicar. O Fortaleza ocupa a 15ª colocação, com seis pontos, e vive momento instável. A equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda venceu apenas uma vez até aqui no Brasileirão, além de acumular três empates e duas derrotas.

Apesar de o Fortaleza ter sido declarado vencedor da partida contra o Colo-Colo, no dia 10 de abril, pela Libertadores, após incidentes fora do estádio do time chileno, que resultaram na morte de dois torcedores, o 3 a 0 não serviu para mudar o ânimo do time. Os cearenses não venceram mais — foram quatro empates e duas derrotas, sendo o último resultado um 0 a 0 contra o Retrô, pela Copa do Brasil.

O retrospecto recente no confronto direto também pesa contra o São Paulo. A última vitória tricolor sobre o Fortaleza foi em novembro de 2020, fora de casa. De lá para cá, são dez jogos entre São Paulo e Fortaleza, com seis vitórias do Laion e quatro empates. No MorumBis, o jejum é ainda maior: desde agosto daquele ano o time paulista não vence o rival jogando como mandante. Além disso, os cearenses foram responsáveis por eliminar o São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil em 2021.

Para tentar quebrar esse incômodo histórico e embalar no campeonato, Zubeldía pode contar com reforços importantes. O zagueiro Alan Franco, o meia-atacante Lucas Moura e o ponta Ferreira treinaram normalmente durante a semana e estão à disposição. Em contrapartida, o técnico argentino não poderá contar com o lateral-esquerdo Enzo Díaz e o volante Marcos Antônio, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Vojvoda também tem problemas e não poderá contar com Brítez, Marinho, Moisés e Martínez, que seguem ausentes do time por problemas físicos.