O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar a Ponte Preta nesta quarta-feira (19). O time volta ao estádio do Morumbis, após temporada de jogos fora de casa. A bola rola às 19h30 (de Brasília).

Mesmo classificado para as quartas do Campeonato Paulista, o Tricolor busca a vitória para conseguir o mando da decisão em casa. Para o confronto, o time chega com algumas mudanças.

Wendell é relacionado pela primeira vez e começa no banco. No restante da escalação, o Tricolor chega sem grandes mudanças no time titular. Rafael volta para o gol, com Luciano e Calleri no setor ofensivo. A novidade é a presença de Bobadilla no meio de campo.

Na beira do gramado, um desfalque importante. Luis Zubeldía está suspenso e seu auxiliar Maxi Cuberas comandará a equipe.

São Paulo volta a jogar no Morumbis (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Escalação do São Paulo contra a Ponte Preta

Desta forma, o São Paulo chega para o jogo com a Ponte Preta com Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Pablo Maia, Bobadilla e Oscar; Lucas Moura, Luciano e Calleri