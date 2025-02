Três mercados de apostas para São Paulo x Ponte Preta: veja odds

O confronto entre São Paulo e Ponte Preta acontece nesta quarta-feira (19/02), às 19h30. A partida no Morumbi é válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Assim, conheça aqui as odds e os mercados disponíveis para a apostar neste jogo.

Ir para a Betano

Além disso, veja como usar o código de indicação Betano e o Betano bônus para começar suas apostas no Paulistão.

Odds São Paulo x Ponte Preta

A partida entre São Paulo e Ponte Preta traz um cenário desequilibrado, segundo as odds da Betano. Isso porque o Tricolor aparece com grande favoritismo, com odds de 1.60 para 1.00. Já a equipe de Campinas está cotada em 5.00 para a vitória.

Porém, como o São Paulo já está classificado e a Ponte Preta ainda precisa de resultado, a tendência é um jogo mais disputado. Por isso, observar outros mercados é importante. Confira a seguir alguns cenários para ficar de olho.

As odds acima foram colhidas no site da Betano e estão sujeitas a alterações. Última atualização 18 de fevereiro de 2025 às 12 horas.

Total de gols

A primeira opção para apostar nesta partida é referente aos gols. Isso porque de acordo com o cenário citado acima, a tendência é um jogo mais aberto. Como a Ponte Preta precisa buscar resultado, o total de gols acima de 2.5 é uma opção, que tem odds de 2.05.

Nesta aposta, o jogo tem que terminar com pelo menos três bolas nas redes. O fato ocorreu em uma das últimas três partidas de cada uma das equipes. Quem buscar um número menor, encontra odds de 1.30 com o total acima de 1.5. Com o palpite, o duelo precisa de apenas duas bolas nas redes.

É possível também apostar no ambos marcam. O palpite rende 2.00 para 1.00 com a opção sim. A situação aconteceu em duas das últimas cinco partidas de São Paulo e Ponte Preta.

As odds acima foram colhidas no site da Betano e estão sujeitas a alterações. Última atualização 18 de fevereiro de 2025 às 12 horas.

Handicap

As odds também trazem a possibilidade do uso de handicap. Porém, aqui, chama a atenção para o sinal positivo. Isso porque a Ponte Preta vive uma boa fase, sem perder há cinco jogos. Portanto, tem condições de evitar uma derrota por uma grande margem.

Neste cenário, ao selecionar o time de Campinas com +1.5, o clube pode vencer, empatar ou até mesmo perder por um gol de diferença. O palpite tem odds de 1.45 para cada real.

Ao longo de todo o estadual, a Ponte Preta só foi derrotada em uma das dez partidas. Porém, este tropeço foi por apenas 1 a 0.

As odds acima foram colhidas no site da Betano e estão sujeitas a alterações. Última atualização 18 de fevereiro de 2025 às 12 horas.

Dupla-chance

Um terceiro cenário para apostar é referente a dupla-chance. Nesta aposta é possível selecionar a Ponte Preta com vitória ou empate. Portanto, selecionar junto uma combinação que representa nove dos dez resultados do time neste estadual. Com esta aposta, o retorno é de 2.30 com qualquer um dos resultados.

Do outro lado, o São Paulo aparece com 1.17 também com a seleção de vitória ou empate. A equipe foi derrotada em duas das dez partidas deste Campeonato Paulista.

Em quatro ocasiões, o Tricolor conseguiu empatar e em quatro saiu vitorioso. Porém, o time vive um jejum de três rodadas sem vencer neste estadual.

As odds acima foram colhidas no site da Betano e estão sujeitas a alterações. Última atualização 18 de fevereiro de 2025 às 12 horas.