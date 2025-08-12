Sem espaço no Atlético, Igor Rabello recebe proposta do São Paulo

O São Paulo formalizou uma proposta para Igor Rabello, zagueiro do Atlético-MG. O Lance! apurou que o jogador entrou na mira do Tricolor Paulista e cumpre alguns requisitos pedidos pelo time. A equipe paulista mira a contratação de um zagueiro, tendo esta como prioridade máxima no momento.

O jogador defende a camisa do Galo desde 2019, porém perdeu espaço na equipe. Neste ano, foram apenas oito jogos, com uma partida titular. Com contrato até o final do ano, pode assinar com qualquer outra equipe, o que abre caminho para o São Paulo.

Revelado na base do Botafogo, foi negociado ao Atlético Mineiro por 13 milhões de reais. O Galo detém 70% dos direitos econômicos do atleta.

A equipe de scout do Tricolor tem trabalhado com força máxima para trazer um reforço para a zaga. Sem Ruan, que deixou o time na metade do ano, e agora com a lesão de Arboleda, o entendimento da diretoria é que o trio formado por Alan Franco, Ferraresi e Sabino precisaria de um reforço. Hernán Crespo gosta de trabalhar com três zagueiros, e neste esquema, ter uma opção a mais foi sinalizada pelo próprio treinador.

Igor Rabello está na mira do São Paulo (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Como dito, Igor Rabello não tem espaço no Atlético-MG. Na Copa Libertadores, se negociado mesmo com o São Paulo, pode ser inscrito em caso de classificação para a próxima etapa.

A negociação deve se desenrolar a partir dos próximos dias. Além de um zagueiro, o Tricolor também busca um lateral-direito e um meia. A movimentação do São Paulo no mercado tem uma forte presença do scout do clube por trás. Recentemente, o diretor de futebol Carlos Belmonte comentou sobre.

- Estamos jogando com três zagueiros e, nesse esquema, a reposição é fundamental. Se estivéssemos atuando com linha de quatro, talvez fosse possível aguardar o retorno do Arboleda, mas com três precisamos agir - disse Belmonte após o jogo contra o Vitória.