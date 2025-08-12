São Paulo x Atlético Nacional: retrospecto e estatísticas

O confronto entre São Paulo e Atlético Nacional é um dos mais equilibrados e tradicionais do futebol sul-americano. Desde o primeiro encontro oficial, nos anos 1990, as equipes colecionam jogos de muita disputa, placares apertados e decisões de grande peso, seja na Copa Libertadores, na Copa Sul-Americana ou na antiga Supercopa Libertadores. A rivalidade é marcada não apenas pelo equilíbrio no número de vitórias, mas também por partidas históricas que marcaram torcedores de ambos os lados. O Lance! apresenta as estatísticas de São Paulo x Atlético Nacional.

Em 2025, o duelo ganha novamente destaque no cenário continental, agora pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O sorteio colocou frente a frente um São Paulo invicto na fase de grupos e um Atlético Nacional que chega embalado e sem derrotas nos últimos compromissos. O histórico mostra que, independentemente da fase ou do mando de campo, os dois clubes costumam fazer confrontos duros, com vantagem mínima para um ou outro lado.

Para o São Paulo, este é um teste de força. O Tricolor soma bons resultados na temporada, mas enfrenta um cenário de desfalques importantes. Ainda assim, aposta na experiência internacional de seu elenco e no peso de sua camisa para buscar um resultado positivo fora de casa. O Atlético Nacional, por sua vez, confia no fator local e no apoio de sua torcida para abrir vantagem antes da volta no Morumbi.

A história recente reforça a expectativa de equilíbrio. Nos últimos dez jogos entre os times, nenhum duelo terminou com diferença superior a dois gols no placar. Isso indica que a Libertadores 2025 dificilmente verá um confronto desequilibrado, e cada detalhe poderá fazer a diferença na classificação.

Histórico do confronto de São Paulo x Atlético Nacional

Ao longo de 12 jogos oficiais, o São Paulo venceu 5, o Atlético Nacional venceu 4 e houve 3 empates. Isso significa que o Tricolor tem um aproveitamento geral de 42%, contra 33% dos colombianos. A média de gols é baixa e equilibrada: o São Paulo marcou 12 vezes (média de 1 por jogo), enquanto o Atlético Nacional balançou as redes 11 vezes (média de 0,92 por partida).

Quando o São Paulo atua no Brasil, o retrospecto é amplamente favorável: são 4 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Nesse cenário, o time paulista marcou 8 gols e sofreu 5. Já em Medellín, a história muda: o Atlético Nacional leva vantagem com 3 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, somando 6 gols marcados e sofrendo 4.

O recorte por competição também revela padrões interessantes. Na Copa Libertadores, onde a pressão e o nível técnico são mais altos, os colombianos levam a melhor: em 4 encontros, venceram 2, empataram 1 e perderam 1, com saldo positivo de gols. Na Copa Sul-Americana, a situação se inverte: o São Paulo venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Já na extinta Supercopa Libertadores, houve equilíbrio total, com 2 vitórias para cada lado e 1 empate.

Partidas marcantes e recordes

Entre os jogos mais emblemáticos, está a vitória do São Paulo por 3 a 2 no Morumbi, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana de 2013, em uma partida cheia de viradas. Outro momento importante foi a vitória por 2 a 0 do Tricolor em Medellín, na Supercopa Libertadores de 1994, que garantiu classificação em território hostil. Pelo lado colombiano, a semifinal da Libertadores de 2016 é inesquecível: vitória por 2 a 0 no Morumbi e 2 a 1 em casa, garantindo vaga na final.

Os resultados típicos ajudam a entender o equilíbrio do duelo: no Brasil, o placar mais repetido é 1 a 0 para o São Paulo, com três ocorrências. Na Colômbia, o mais frequente é 2 a 1 para o Atlético Nacional, registrado duas vezes. Essa constância em placares apertados reforça a dificuldade que ambos têm de impor goleadas.

Outro dado curioso é que o São Paulo jamais marcou mais de três gols em um jogo contra o Atlético Nacional, e o time colombiano também nunca passou da marca de dois gols no confronto. Em termos defensivos, o Tricolor manteve o adversário sem marcar em 5 dos 12 jogos, enquanto o Atlético Nacional conseguiu o mesmo feito em 4 oportunidades.

Último encontro

O último jogo entre as equipes aconteceu em 13 de julho de 2016, no Estádio Atanásio Girardot, pela semifinal da Libertadores. O Atlético Nacional venceu por 2 a 1 e confirmou a vaga na final, após já ter vencido o jogo de ida no Morumbi por 2 a 0. Foi uma das raras ocasiões em que o São Paulo perdeu as duas partidas de um mata-mata internacional.

Próximo duelo de São Paulo x Atlético Nacional na Libertadores 2025

O reencontro está marcado para terça-feira, 12 de agosto de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Atanásio Girardot, em Medellín. O São Paulo chega com 4 vitórias e 2 empates na fase de grupos, mas terá que superar a ausência de peças importantes como Arboleda, Oscar, Wendell, Ryan Francisco, Calleri e Luiz Gustavo. A grande novidade é o retorno de Lucas Moura.

O Atlético Nacional, embalado e completo, aposta no apoio da torcida para tentar repetir a dose de 2016 e abrir vantagem. A partida será transmitida pelo Paramount+ e promete ser um capítulo intenso de uma rivalidade marcada por equilíbrio e tensão.