Em evolução, Artur vira alternativa importante no São Paulo

Em menos de um mês no São Paulo, Artur já começa a assumir papel de destaque no elenco. O ponta-direita marcou seu primeiro gol pelo clube na vitória sobre o O'Higgins, pela segunda rodada da Sul-Americana, e vem acumulando participações importantes desde a estreia. Na sua estreia pelo Tricolor, contra o Cruzeiro, quando o Tricolor venceu por 4 a 1, sofreu um pênalti e ainda contribuiu com uma assistência.

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A contratação chama atenção também pelo contexto. Mesmo com a política de redução de gastos, o São Paulo viabilizou a chegada do jogador por empréstimo, sem custos de transferência. Além disso, o Botafogo segue responsável por 40% dos salários do atleta.

Titular sob o comando de Roger Machado, Artur reencontrou um técnico com quem já teve bom desempenho. Em 2019, pelo Bahia, viveu uma de suas melhores fases, com 10 gols e nove assistências em 55 partidas, além da conquista do Campeonato Baiano.

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Os números iniciais pelo São Paulo reforçam o bom momento. Em cinco jogos, sendo quatro como titular, soma um gol e uma assistência, com média de uma participação direta a cada 190 minutos. Ao todo, já finalizou nove vezes, cinco no alvo, criou uma grande chance e distribuiu sete passes decisivos.

Também apresenta média de 1,6 drible certo por jogo, vence 4,4 duelos por partida, com 55% de aproveitamento. Os dados são do Sofascore.

Vasco e São Paulo se enfrentam neste sábado (18), às 18h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Artur chegou como o reforço mais recente na última janela (Foto: MARCUS ANGELO/Photo Premium/Folhapress)

Como chegam Vasco e São Paulo para o confronto?

Sem vencer há cinco jogos, o Vasco entra em campo neste sábado, em São Januário, determinado a reencontrar o caminho das vitórias. A partida promete fortes emoções, já que o clube preparou uma série de homenagens a Roberto Dinamite, maior ídolo da história cruz-maltina, que completaria 72 anos na última segunda-feira (13).

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Dentro de campo, o treinador Renato Gaúcho deve ter praticamente todo o elenco à disposição. A única ausência é zagueiro Alan Saldivia que cumpre suspensão e será substituído por Carlos Cuesta. Por outro lado, Cauan Barros está recuperado de um problema no joelho, sofrido na reta final da partida contra o Remo, e volta a ficar disponível para a equipe.

O terceiro colocado do Campeonato Brasileiro contará com o retorno do zagueiro Sabino, que foi preservado nas últimas três partidas do São Paulo devido a um desconforto na panturrilha.

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Por outro lado, o técnico Roger Machado terá um desfalque importante no meio-campo: Marco Antônio, diagnosticado com uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, está fora do confronto. Para suprir a ausência, a tendência é que Danielzinho seja o escolhido para iniciar a partida.