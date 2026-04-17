Nova gestão do São Paulo olha para 'regra de ouro' e corte de gastos; entenda

A gestão de Harry Massis completou três meses à frente do São Paulo, com foco claro em corte de gastos e na implementação da chamada "Regra de Ouro", voltada ao controle mais rígido das finanças.

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Entre as prioridades do dirigente está a revisão de contratos comerciais e a eliminação de benefícios internos, como o uso de cartão corporativo, que havia sido alvo de polêmica na gestão anterior por despesas sem justificativa.

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Os primeiros resultados já apareceram. No mês inicial, o clube economizou cerca de R$ 4 milhões e fechou janeiro com um desempenho R$ 11 milhões acima do previsto no orçamento. Outro ponto de atenção foi a folha salarial, que teve redução superior a R$ 20 milhões por ano, mesmo com a chegada de reforços para o elenco.

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São Paulo implanta "Regra de Ouro"

O clube tem lidado com a chamada "Regra de Ouro". Basicamente, uma estratégia voltada justamente para o equilíbrio de gastos.

A ideia é ter um controle mais rigoroso dos gastos em todos os departamentos do clube. No campo comercial, a revisão de contratos resultou na rescisão com a FGoal, após suspeitas de irregularidades, e na assinatura de um novo acordo com a GSH, considerado mais vantajoso.

O São Paulo também tem tentado lidar com os pagamentos em atraso. Antes, era considerado comum que direitos de imagem e outros valores atrasassem em até três meses. A ideia da diretoria é manter os atrasos em dia, mantendo também negociações em andamento com possíveis patrocinadores. A expectativa é que, com o aumento destas receitas aliado aos cortes, o São Paulo consiga melhorar o fluxo de caixa e avançar no processo de reequilíbrio financeiro.