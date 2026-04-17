Meia com apenas dois jogos como titular move ação milionária contra o São Paulo

O São Paulo é alvo de uma cobrança judicial de cerca de R$ 2 milhões por direitos de imagem não pagos a André Anderson, meia que atuou pelo clube entre 2022 e 2023. Ao todo, o jogador fez 12 partidas, sendo apenas duas como titular. A passagem foi curta e marcada por problemas físicos, com encerramento em junho de 2023. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL.

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A ação foi movida pela Data Soccer, empresa que gerenciava a carreira do atleta e é ligada ao agente Júlio Taran. A cobrança envolve sete parcelas em atraso, de R$ 100 mil cada, além de um valor de 250 mil euros. Somados e convertidos, os montantes chegam à casa dos R$ 2 milhões.

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(Foto: RUBENS CHIRI / SPFC.NET)

Relembre a passagem de André Anderson no São Paulo

André Anderson chegou ao São Paulo em 2022, emprestado pela Lazio, da Itália, mas teve uma passagem marcada por recorrentes problemas físicos, principalmente na região do púbis.

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Em 2024, o meia acionou o clube na Justiça do Trabalho cobrando R$ 8.368.764,67. Há divergência entre as partes sobre o tratamento adotado: enquanto o São Paulo optou por um método conservador, a defesa do jogador sustenta que ele desejava buscar outras opiniões médicas, mas não teve o pedido atendido. O atleta passou por cirurgia no púbis em abril de 2023.

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O vínculo com o Tricolor foi encerrado em junho daquele ano. Atualmente, André Anderson atua pelo Pouso Alegre, equipe que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.