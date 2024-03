- Foi identificado também os Atletas não relacionados para a partida Sr. Márcio Rafael Ferreira de Souza (nota da redação: Rafinha), proferindo as seguintes palavras contra a esquipe de arbitragem ‘Vai tomar no c., como dá um penalti desse, safado, você nunca mais vai apitar aqui’, e o Sr. Wellington Soares da Silva (nota da redação: Wellington Rato), proferindo as seguintes palavras contra arbitragem " safado, vai tomar no c., filho da p…’. Informo ainda que foi necessária a intervenção do policiamento local com escudos, para retirada das pessoas acima mencionadas - escreveu o árbitro na súmula do Choque-Rei.