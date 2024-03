Diferentemente do posicionamento do presidente Julio Casares, o técnico do São Paulo, Thiago Carpini, preferiu não se envolver em polêmicas após o empate entre São Paulo e Palmeiras, por 1 a 1, no Estádio do Morumbis, pelo Paulistão. O treinador não falou sobre a atuação da arbitragem e nem do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira.