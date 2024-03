Weverton mais uma vez foi alvo da torcida do Palmeiras em um clássico na temporada. Os torcedores do Verdão não perdoaram o goleiro pelo gol sofrido no empate com o São Paulo, pela penúltima rodada da fase de grupos do Paulistão. O goleiro recebeu críticas pela reposição de bola no lance que gerou o gol de Alisson, no primeiro tempo.