Com o empate, o Tricolor segue na liderança de sua chave, mas com a mesma pontuação do Novorizontino, ambos com 19 pontos, o que ainda não garante ninguém na próxima fase, já que o São Bernardo segue na briga, com um ponto a menos. Já o Verdão é o único invicto no Paulistão e também o melhor time na classificação geral, com 25 pontos.