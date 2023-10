- A gente começou as reuniões de planejamento no último sábado, lá no Rio de Janeiro com toda a comissão técnica. Hoje (terça) já fizemos aqui uma reunião com os scouts analisando os nomes que a gente possa eventualmente levar à comissão técnica a possibilidade de trazermos ou não, alguns jogadores, e discutindo eventuais saídas que possam ocorrer também. É um planejamento que obviamente não se termina em uma semana, ele acaba se estendendo, até porque a janela está fechada - relatou Belmonte.