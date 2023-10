>Juan: o jovem ganhou mais oportunidades no comando do ataque enquanto os reservas disputavam o Brasileirão, na reta final da Copa do Brasil. O desempenho, no entanto, foi irregular: balançõu as redes 3 vezes em 33 partidas. Suas principais características são a velocidade e a movimentação, saindo do centro do campo e caindo pelos dois lados, se aproximando das jogadas.



Com esse estilo de jogo, Dorival pode pensar em uma equipe com Juan atraindo os zagueiros do adversário e liberando espaço para a entrada de Lucas ou Wellington Rato na área, por exemplo.