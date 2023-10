O Flamengo conquistou a vaga na semifinal após eliminar o Athletico nas quartas, com um placar agregado de 6 a 2. O Rubro-Negro terminou a primeira fase na vice-liderança do Grupo A, com 17 pontos em nove jogos. Já o São Paulo superou o Internacional por 5 a 2 no agregado nas quartas de final para garantir a classificação para as semis. O Tricolor terminou a primeira fase como líder do Grupo B, com 22 pontos somados.