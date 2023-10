- Na nossa visão, o Léo tem um movimento absolutamente natural. Ele tem esse movimento de estar com o braço para baixo, por mais que esteja um pouco afastado do corpo. A pergunta é qual seria a posição natural do braço dele? Não consigo visualizar outro movimento de braço para ele. Se ele estivesse com o braço mais aberto, aí sim configuraria a infração. Ele não tem que estar com o braço colado ao corpo ou para trás. Esses não seriam movimentos naturais. Ele não sabe o que o adversário vai fazer. Então esse braço para baixo é aceitável. A grande dificuldade de quem está no campo é a velocidade da bola. Mas a cabine do VAR tem todas as ferramentas para interpretar –, explicou Wilson Seneme.