Destaques individuais ajudam o São Paulo a chegar na semi do Paulista

O São Paulo voltou para a semifinal do Campeonato Paulista depois de dois anos. Na última segunda-feira (04), a equipe despachou o Novorizontino, no Morumbi, com gol de Calleri em uma jogada que também envolveu Oscar e Lucas.

No ano passado, o Tricolor foi eliminado nas quartas justamente para o Novorizontino nos pênaltis sob o comando de Thiago Carpini. Em 2023, com Rogério Ceni, caiu para o Água Santa.

O técnico Luis Zubeldía chegou a ficar pressionado no cargo com o jejum de vitórias ao longo de quatro rodadas do torneio. Primeiro, com a derrota para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, em Bragança, na oitava rodada.

Depois, empatou com o Velo Clube por 3 a 3, em Brasília, e também com o Palmeiras por 0 a 0, no Allianz Parque. E ainda foi derrotado para a Ponte Preta por 2 a 1, em Campinas.

O jejum foi encerrado com a vitória por 3 a 1 contra o São Bernardo no fim da primeira fase da competição.

Calleri comemora gol com Lucas Moura na vitória diante do Novorizontino pelas quartas de final do Paulistão. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Destaques individuais:

O desempenho de alguns jogadores embalou o Tricolor na competição. Calleri está muito próximo de atingir 80 gols com a camisa do São Paulo. Falta balançar as redes apenas em uma oportunidade para conquistar este objetivo. Na atual temporada, são três gols e todos marcados em casa.

Gol 7️⃣9️⃣ de Calleri pelo São Paulo!



49º no MorumBIS

35º gol que abriu o placar

21º gol que abriu o placar no MorumBIS



Além do camisa 9, Lucas tem se destacado no Tricolor no início desta temporada. Ele completou recentemente 200 jogos com a camisa do time. Tem se destacado na parceria com Oscar, um dos reforços contratados para esta temporada. Juntos, acumulam cinco gol e cinco assistências.

O próximo jogo do São Paulo será na segunda-feira da semana que vem (10), contra o Palmeiras, às 21h35, no Allianz Parque.