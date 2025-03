São Paulo critica FPF por data de clássico contra o Palmeiras; veja a nota

O São Paulo emitiu uma nota oficial criticando a decisão da Federação Paulista de Futebol (FPF) de marcar a semifinal do Paulistão contra o Palmeiras para segunda-feira (10), às 21h30 (de Brasília). A definição foi tomada pelo Conselho Técnico da FPF e anunciada nesta terça-feira (4).

Em suas redes sociais, o Tricolor criticou a decisão de marcar a partida para uma segunda-feira. O clube alega que partidas decisivas da competição deveriam ser disputadas nos finais de semana, como tradicionalmente acontece no Brasil.

Os dirigentes do Tricolor não participaram do Conselho Técnico, alegando que a decisão já tinha sido tomada previamente pelo órgão.

São Paulo e Palmeiras se enfrentam pela semifinal do Campeonato Paulista (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Entenda a polêmica

O Palmeiras é o mandante da partida por ter conquistado melhor campanha na tabela de classificação geral do Paulistão. O Allianz Parque recebe um show da banda de rock norte-americana Offspring no sábado (8), e gostaria de jogar no domingo ou segunda-feira.

Na outra semifinal, o Timão enfrenta o Santos. Em meio à disputa da Pré-Libertadores, o Corinthians possui jogos no meio de semana e teve a prioridade de mandar a sua partida decisiva para o domingo (9), na Neo Química Arena, impossibilitando o Choque-Rei para o mesmo dia.

Nota oficial do São Paulo

"O São Paulo Futebol Clube entende que partidas nobres e decisivas, como as semifinais do Campeonato Paulista, devem ser disputadas nos sábados e domingos. Como a FPF já havia previamente definido que o jogo do São Paulo Futebol Clube com o Palmeiras será realizado na segunda-feira, dia 10, os dirigentes não vão participar do Conselho Técnico da entidade nesta manhã. Tal fato causa perplexidade, uma vez que as quatro agremiações de maior torcida vão disputar esta fase, nenhuma partida será realizada no sábado e tal decisão tenha sido tomada anteriormente"