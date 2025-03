Zubeldía exalta atitude da torcida do São Paulo em classificação

O São Paulo venceu o Novorizontino por 1 a 0, nesta segunda-feira (3), e se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista. Calleri marcou para o Tricolor no MorumBis. A equipe precisou ter paciência para furar a retranca do adversário, o gol saiu aos 18 minutos da segunda etapa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Em entrevista coletiva concedida após o confronto, o treinador Zubeldía elogiou a atitude da torcida do São Paulo. O comandante argentino destacou que o ambiente não deixou a equipe se desanimar. Ao todo, 52.315 torcedores estiveram no MorumBis.

— Felicito não apenas nossos jogadores, mas também os torcedores. Eles não só nos acompanharam, mas jogaram a partida com equipe, buscaram onde tinham que buscar, não tivemos a sensação de que poderíamos recuar. Eles nos ajudaram a pressionar para buscar o gol — disse na sala de imprensa do MorumBis.

continua após a publicidade

O gol do São Paulo saiu dos pés dos jogadores de quem mais se espera no elenco. Oscar lançou Lucas Moura, que invadiu a área, driblou o marcador e serviu Calleri que só precisou escorar dentro da pequena área para marcar.

Torcida do São Paulo lotou o MorumBis no confronto contra o Novorizontino (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Choque-Rei

O São Paulo enfrenta o Palmeiras na semifinal. A partida terá o mando do rival, que tem a segunda melhor campanha na classificação geral do Paulistão. Perguntado sobre o clássico, Zubeldía valorizou o confronto decisivo, mas evitou fazer comentários sobre o jogo.

continua após a publicidade

➡️Lucas Moura elogia Novorizontino e alerta São Paulo: ‘Não tem margem para erro’

— É um clássico e é ótimo jogá-lo em uma semifinal. Acho que os quatro times fizeram o que tinham que fazer para chegar até aqui. É um jogo especial, e falaremos sobre ele ao longo da semana — falou o treinador são-paulino.