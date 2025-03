São Paulo: Lucas foge de polêmica sobre gramado do Palmeiras e elogia Estêvão

O São Paulo venceu o Novorizontino por 1 a 0 nas quartas de final do Campeonato Paulista e está na semifinal do torneio. Agora o Tricolor enfrentará o Palmeiras, em jogo único, no Allianz Parque.

No mês passado, Lucas foi um dos jogadores que levantou argumento contra a utilização de gramado sintético no futebol profissional, sob o argumento de que o espetáculo fica prejudicado quando o futebol não é jogado em um gramado natural. Na fase de classificação, ele inclusive foi poupado na partida diante do Palmeiras, na casa do rival. Agora, porém, o atacante fugiu da polêmica.

— Sabia que essa pergunta viria. Já falei tudo o que tinha para falar sobre o gramado, falei o que eu acho. A gente fez esse movimento, espero que algum dia dê resultado, mas agora a realidade é que está aí, não tem como fugir disso, é decisão, semifinal, não tem como ficar fora — explicou Lucas, garantindo que estará em campo na partida decisiva.

Após a vitória sobre o Novorizontino, quando fez a jogada do gol de Calleri, que definiu o placar em 1 a 0, Lucas aproveitou para elogiar Estêvão. O jovem atacante de 17 anos foi o grande destaque da vitória do Palmeiras sobre o São Bernardo, marcando dois gols nos 3 a 0 fora de casa.

— O foco agora é descansar, montar estratégia para parar os atacantes deles, achar brechas. O gramado não é uma preocupação aqui. É estudar a equipe deles, montar estratégia boa para neutralizar o ataque deles que tem grandes jogadores. Estêvão está numa fase incrível, moleque muito leve, habilidoso, finaliza muito bem. E ter uma boa estratégia para furar a zaga deles, temos um elenco qualificado, vai ser um duelo muito interessante — analisou o camisa 7 do São Paulo.

Corinthians e Santos, e Palmeiras e São Paulo fazem as semifinais do Paulistão. As datas e os horários serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol após realização de sorteio técnico, que será realizado nesta terça-feira (4), de forma online.