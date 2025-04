O São Paulo embarcou com sua equipe Sub-19 nesta quinta-feira (10) para disputar a Dallas Cup, nos Estados Unidos, em busca do bicampeonato. A competição internacional de base conta com a presença de grandes clubes do mundo, e o Tricolor aposta em uma de suas promessas: Igor Felisberto.

continua após a publicidade

O lateral-direito foi o autor do gol do título na última edição do torneio. Agora, busca recuperar sequência após uma lesão no tornozelo que o tirou do Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira. Destaque das categorias de base de Cotia, Igor já entrou no radar do técnico Ramon Menezes.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O São Paulo estreia na competição no domingo, dia 13, contra o Newcastle (ING). Depois, enfrenta o Tigres (MEX) no dia 14 e o Lonestar (EUA) no dia 16, encerrando a fase de grupos. A Dallas Cup está dividida em três grupos e conta, além do Tricolor, com clubes como Real Madrid, Eintracht Frankfurt (ALE) e Botafogo.

continua após a publicidade

➡️Ferreirinha responde provocação de Neto após gols no São Paulo

— A Dallas Cup é uma competição muito tradicional na base, com grandes times do mundo inteiro, e que traz um aprendizado internacional muito importante para nós — destacou Igor Felisberto, projetando os confrontos.

Com títulos conquistados em 1995, 2007, 2009 e 2024, o São Paulo é o maior campeão da história da Dallas Cup.

(Foto: Divulgação)

Promessa de Cotia tem multa rescisória milionária

O jogador está nas categorias de base de Cotia desde os 13 anos e possui uma multa rescisória de 60 milhões de euros (equivalente a R$ 399 milhões, na cotação atual). Dividido entre as disputas do Campeonato Brasileiro Sub-20 e do Paulistão Sub-20, o São Paulo utilizará uma equipe sub-19.