O São Paulo lançou o novo modelo da camisa II para a temporada 2025/26. A ideia é homenagear os 20 anos da conquista do Mundial de 2005.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A camisa traz um selo escrito "Um é pouco. Dois é bom. Três, só São Paulo". Existe ainda uma parte do hino do Tricolor escrito em japonês, uma vez que a conquista aconteceu no país. Ainda em alusão ao Japão, na barra há uma imagem do brasão com flores de cerejeira.

continua após a publicidade

A camisa é listrada e com detalhes dourados. O site da New Balance, fornecedora oficial dos uniformes do clube, já colocou o modelo à venda também. O modelo jogador custa R$ 499,99, enquanto as versões torcedor e feminina custam R$ 349,99.

➡️Ferreirinha responde provocação de Neto após gols no São Paulo

Na divulgação, participaram personagens importantes da conquista, como Diego Lugano, Mineiro e Josué.

(Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Quando o São Paulo deve estrear a nova camisa?

A estreia da camisa II deve acontecer neste domingo, dia 13, contra o Cruzeiro, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis.